Μακελειό στην Κρήτη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο χωριό Βορίζια – Πληροφορίες ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή πυροβολισμών

«Αστακός» είναι το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στην Κρήτη μετά το αιματοκύλισμα που συνέβη νωρίτερα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να μπουν στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Κρήτη» το περιστατικό δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη των δύο αντιμαχόμενων οικογενειών βρίσκονται στο Βοριζιανό Φαράγγι και συνεχίζεται η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το σκηνικό που έχει στηθεί θυμίζει Φαρ- Ουέστ. Όλα άρχισαν μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού χθες βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι ενός άνδρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δύο τουλάχιστον άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καταιγισμό των πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο οικογένειες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τρίτο νεκρό. Παράλληλα περισσότεροι από 10 είναι οι τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας στις καρότσες αγροτικών οχημάτων.

Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι μία γυναίκα γύρω στα 55 και ένας 35χρονος άνδρας η σορός του οποίου έχει μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Εκεί, έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του θύματος και μάλιστα προκλήθηκαν στιγμές έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το χρονικό του μακελειού

Σύμφωνα με το «Ράδιο Κρήτη», στους πυροβολισμούς φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 10 άτομα.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, ένας άνδρας έχτισε σπίτι σε γειτονιά του χωριού και τα μέλη άλλης γνωστής οικογένειας της περιοχής για άγνωστους λόγους, δεν τον ήθελαν εκεί.

Έτσι χθες βράδυ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τού ανατίναξαν το σπίτι που έχτισε και σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της κατοικίας μαζί με άλλα άτομα, πήγαν στη γειτονιά και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ εναντίον των σπιτιών αυτών που θεώρησε ότι του έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεκροί και 15 τραυματίες.