Συρία: Πάνω από 500 χιλιάδες πρόσφυγες επέστρεψαν στην χώρα από την Τουρκία – Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Αλ Σάρα

Συνολικά 550.000 Σύροι πρόσφυγες από την Τουρκία επέστρεψαν στην Συρία, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, ενώ ο όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμάντ Αλ Σάρα.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια Σύροι παραμένουν πρόσφυγες στην Τουρκία, όπου ο αριθμός τους ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια στην κορύφωση του εμφυλίου πολέμου στην χώρα τους, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε την Παρασκευή ότι 1,16 εκατομμύριο Σύροι συνολικά έχουν γυρίσει στη χώρα τους από τις 8 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περισσότεροι από 1,9 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι μπόρεσαν επίσης να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Σύροι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι και 4,5 εκατομμύρια παραμένουν ακόμη πρόσφυγες στο εξωτερικό, σύμφωνα με την UNHCR.

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε μετά την καταστολή από τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ μιας λαϊκής εξέγερσης, το 2011, είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο εκατομμυρίων Σύρων από τη χώρα τους.

Η σύγκρουση τελείωσε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν πήρε την εξουσία στη Δαμασκό ο ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος προηγουμένως είχε ανατρέψει τον Άσαντ.

Στην Ουάσινγκτον ο Αλ Σάρα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον. Στη διάρκεια της επίσκεψης, η Συρία “καλώς εχόντων των πραγμάτων” θα μπορούσε να ενταχθεί στην υπό αμερικανική διοίκηση Συμμαχία για την Ήττα του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Σύρου ηγέτη στην αμερικανική πρωτεύουσα, και Τη δεύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την παρουσία του τον Σεπτέμβριο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου αυτός ο πρώην τζιχαντιστής έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που έπειτα από δεκαετίες μίλησε στη Γενική Συνέλευση.

Η οργάνωση της οποίας ηγείτο ο αλ Σάρα, η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) –γνωστότερη παλαιότερα με την ονομασία Μέτωπο αλ Νούσρα– άλλοτε παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, διαγράφηκε από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τον περασμένο Ιούλιο.

Ο μεταβατικός πρόεδρος, του οποίου οι δυνάμεις ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να άρει τις βαριές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Δαμασκό.

Η Συρία δεν είναι μέλος του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού που σχηματίστηκε το 2014 για την ήττα των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Στο απόγειο της δύναμής του, μεταξύ 2014 και 2017, το Ισλαμικό Κράτος κυριαρχούσε περίπου στο ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ, όπου επέβαλε την ακραία του ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, Σαρία, και απέκτησε φήμη για την κτηνώδη βαρβαρότητά του.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)