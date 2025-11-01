Ανδρουλάκης: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής για μια καλύτερη ζωή»

Δεύτερος σταθμός της περιοδείας στη Δυτική Θεσσαλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη ήταν τα Μεγάλα Καλύβια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπου μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους σε καφενείο του χωριού, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και αυτό αποδείχθηκε τόσο με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με την κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους με αποτέλεσμα την εξάπλωση των ζωονόσων, που έχουν καταστρέψει μεγάλο ποσοστό του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας.

Αναφερόμενος, πιο αναλυτικά, στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Συμμορία να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έχουμε πρώτη φορά. Γι’ αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένα κόμμα καταστρέφει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά γίνονταν ακριβά αυτοκίνητα. Όταν γίνεται κάτι θετικό, γίνεται με εντολή Μητσοτάκη αλλά όταν τους πιάσουν να κλέβουν, δεν ξέρει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε και στηλίτευσε τις δηλώσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που αποκάλεσε «βολεμένους» τους αγρότες, που διαμαρτύρονται για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει.

«Στο χέρι σας είναι η πολιτική αλλαγή. Στο χέρι όλων μας. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να στηρίξει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, γιατί η πολιτική αλλαγή θα οδηγήσει την αλαζονεία της κυβέρνησης στο περιθώριο. Γιατί αυτή η αλαζονεία σάς περιφρονεί και οδήγησε προχθές ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να δηλώσει ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες γκρινιάζουν, γιατί είναι “βολεμένοι”. Στις επόμενες εθνικές εκλογές οι “βολεμένοι” θα ξεβολέψουν τη διαφθορά και την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας, που περιφρονεί τον κόπο του τίμιου αγρότη» πρόσθεσε.

Επίσης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την τακτική του διχασμού και του «διαίρει και βασίλευε».

«Δεσμευόμαστε για μια πολιτική αλλαγή, που θα αλλάξει το κράτος και δεν θα το χρησιμοποιεί ως λάφυρο. Που όποιος υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και κλέβει τους κοινοτικούς πόρους που ανήκουν σε εσάς, θα οδηγείται στη δικαιοσύνη. Που δεν θα “καταλαμβάνουν” τους δημόσιους οργανισμούς “πράσινα”, “γαλάζια”, “κόκκινα” παιδιά» έθεσε ως στόχο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Και επιπλέον επισήμανε: «Αξιοποίησε ο κ. Μητσοτάκης την τεράστια ανοχή του ελληνικού λαού λόγω της απογοήτευσης του από τη διακυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου. Αυτό εργαλειοποίησε. Και η ανοχή έγινε διαφθορά, έγινε αλαζονεία και κατάντησε ατιμωρησία. Με εμάς θα πληρώσουν όλοι και αυτοί που δεν υλοποίησαν τη σύμβαση 717 για να μην σκοτωθούν τα 57 παιδιά, και αυτοί που κατάκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτοί που έκαναν τις υποκλοπές και έχουν κάνει την Ελλάδα “μαύρο πρόβατο” στην Ευρώπη. Δεν σας αξίζει αυτή η κυβέρνηση». Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, σε ένα σχέδιο για μια καλύτερη ζωή. Αν δώσουμε τον αγώνα μας στην κοινωνία, θα νικήσουμε. Θα πετύχουμε και κάτι πολύ μεγαλύτερο: Δεν θα έχουμε εξαρτήσεις για να κάνουμε πράξη την πολιτική μας. Δεν θα χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Όλα θα τα χρωστάμε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Στο τέλος της ομιλίας τοποθετήθηκαν κτηνοτρόφοι του νομού, οι οποίοι περιέγραψαν με τα πλέον μελανά χρώματα το μέλλον του κλάδου, λέγοντας πως τίθεται θέμα επιβίωσης για πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις καθημερινότητας.