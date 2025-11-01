Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ένα δίκτυο εταιρειών και ΚΥΔ με κομματικές διασυνδέσεις πίσω από τα πρόστιμα

Enikos Newsroom

πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το κουβάρι μιας διαχρονικής παθογένειας αναδεικνύεται στην εξεταστική Επιτροπή, με κρίσιμους μάρτυρες να καταθέτουν στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ένα μηχανισμό καλά στημένο στις πλάτες των έντιμων αγροτών» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «Έναν μηχανισμό που πλέον η κυβέρνηση επιχειρεί να σπάσει, μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, της κατάργησης της τεχνικής λύσης, αλλά και τις ολοκλήρωσης του Action Plan II, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Όπως τονίζουν οι πηγές της ΝΔ, «”Πράσινες” εταιρείες, “πράσινα” ΚΥΔ και “τεχνικές λύσεις” εμπνεύσεων “πράσινων” στελεχών του ΠΑΣΟΚ συνθέτουν ένα δίκτυο διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων που οδήγησε τελικά στον καταλογισμών εκατοντάδων εκατομμυρίων προστίμων».

Επισημαίνουν, δε, ότι «ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και οι αποκαλύψεις για τους μετόχους της Cognitera και τη σχέση τους με πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Σπυρίδωνας Καραμπλιάνης κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή πως “ιδιοκτήτες της ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Κορινθίας ΕΠΕ είναι η Ένωση Αγρινίου και οι θυγατρικές της…

Η ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ δηλώνει την έδρα της ΜΕΣΥΝΕΛ στην Καλαμάτα, ίδια έδρα ακριβώς”. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι “το 2022 ιδρύεται η AGROPOINT Καλαμάτας Μ ΙΚΕ με έδρα πάλι την ίδια έδρα της ΜΕΣΥΝΕΛ και πιστοποιείται και αυτή ως ΚΥΔ”».

Σύμφωνα με τις πηγές του κυβερνώντος κόμματος, «Η ταύτιση έδρας μεταξύ τριών διαφορετικών εταιρειών στην Καλαμάτα φανερώνει ένα δίκτυο με κοινό κέντρο ελέγχου, ενώ ο βουλευτής Περικλής Μαντάς υπενθύμισε ότι “αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι παράνομο με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες”, καθώς απαγορεύεται ένας τεχνικός σύμβουλος να λειτουργεί ΚΥΔ».

Παρατηρούν μάλιστα ότι «Στην ίδια κατάθεση σημείωσε ότι η AGROPOINT “λειτούργησε μία χρονιά που δεν λειτούργησε η ΜΕΣΥΝΕΛ”, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εναλλάξ λειτουργία των ΚΥΔ από τις ίδιες επιχειρηματικές ομάδες.

Ένα μοντέλο που αποκαλύπτει πώς ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μετατραπεί ταυτόχρονα σε πάροχο, συνεργάτη και πελάτη των ΚΥΔ, καταργώντας στην πράξη κάθε έννοια διαχωρισμού ρόλων. Με άλλα λόγια, πίσω από το δίκτυο των Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AGROPOINT και ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που διατέλεσε σε επιτελικές θέσεις του κόμματος τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια απλή εταιρική σύμπτωση, αλλά για ένα πλέγμα “πράσινων” διασυνδέσεων που αξιοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ίδιο όφελος» προσθέτουν οι πηγές της πλειοψηφίας.

Κατά τις πηγές της ΝΔ, «Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι όλα τα παραπάνω δεν έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία οφείλει να παρακολουθήσει τις νέες εξελίξεις και να ερευνήσει πρόσωπα και πράγματα που είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται για παράδειγμα ότι ο κ. Βορίδης δήθεν ελέγχεται για ένα “συμφωνώ” σε έγγραφο που του είχε ενεχειριάσει ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ (και του ΠΑΣΟΚ το 2010 – 2013), Αθανάσιος Καπρέλης.

Όταν, εξάλλου, έχουν αποδειχθεί τόσες παρατυπίες, απευθείας αναθέσεις, λάθη στις πληρωμές, σύγκρουση ρόλων και εναλλάξ λειτουργία ΚΥΔ από τους ίδιους ανθρώπους που παρίσταναν τους τεχνικούς συμβούλους, καθίσταται αναγκαίο η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα.

Είναι σαφές πλέον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απολύτως συγκεκριμένους λόγους. Το κουβάρι πλέον ξετυλίχθηκε και οι ευθύνες έχουν όνομα, διεύθυνση και πολιτικό χρώμα» υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

Ανδρουλάκης: Πρέπει να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους – Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ θα φέρει πολιτική αλλαγή

Κικίλιας: Νέα μαρίνα για mega yachts στην Κέρκυρα – Επένδυση 50 εκατ. ευρώ και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το «Ο» στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:47 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα – Εντυπωσίασε με κομψό μαύρο φόρεμα – ΦΩΤΟ

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης τω...
19:20 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γκιλφόιλ: Στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια (P-TEC) θα δώσει το στίγμα της διπλωματικής της θητείας

Στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, αναμ...
17:19 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος» – «Ο υπουργός ζει σε διαφορετική πραγματικότητα»

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και του δημάρχου ...
15:32 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί στο Μουζάκι της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς