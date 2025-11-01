ΕΛΤΑ: Αντιδράσεις για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα – Την Τρίτη ειδική συνεδρίαση στη Βουλή

Την έντονη αντίδραση των πολιτών και τοπικών κοινωνιών έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική απόφαση που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Από τον Τύρναβο μέχρι τον Ορχομενό και την Ικαρία, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμό τους.

Εκεί πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, εκεί μεταφέρονται οι συντάξεις και τα επιδόματά τους.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αφορά σε καταστήματα που συνεισφέρουν μόλις στο 10% του τζίρου, αλλά απορροφούν το 50% των συνολικών εξόδων. Διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μέσω του Αγροτικού Ταχυδρόμου, αν και η πρακτική εφαρμογή αυτής της λύσης αμφισβητείται από κατοίκους και τοπικούς φορείς.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η Ομοσπονδία Ταχυδρομείων κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και κακή διαχείριση των ΕΛΤΑ, καθώς δεν έχουν λάβει χρήματα από το 2020.

Επίσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ζητά την ανάκληση της απόφασης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ενέργειες στοχεύουν στην αναδιάρθρωση και την επιβίωση του οργανισμού, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων.

Για την ανάγκη λήψης δύσκολων αποφάσεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη (4/11), ενώ οι τοπικές κοινωνίες φοβούνται ότι τα λουκέτα θα επιφέρουν περαιτέρω ερημοποίηση της υπαίθρου, υπονομεύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

