Βεντέτα στα Βορίζια: Bαφτίζουν τα 3 από τα 5 παιδιά του 39χρονου θύματος πριν από την κηδεία του

Εφιαλτικές στιγμές ζει η οικογένεια του 39χρονου θύματος από την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Μια γυναίκα έμεινε πίσω με 5 παιδιά, τα τρία εκ των οποίων είναι αβάπτιστα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, αν ο γονιός χάσει τη ζωή του πριν από τη βάπτιση του παιδιού του, δεν μπορεί να ταφεί αν πρώτα δεν βαπτιστούν.

Μέσα στο κλίμα απίστευτης οδύνης, πόνου, οργής και απελπισίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να βαπτιστούν εσπευσμένα τα τρία παιδιά του θύματος, για να τελεστεί εν συνεχεία η κηδεία του την Κυριακή.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν να διασφαλίσουν την ειρήνη στην περιοχή, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ άγνωστο παραμένει το πού θα γίνει η τέλεση της κηδείας της 56χρονης από τη δεύτερη οικογένεια.