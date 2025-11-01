Βεντέτα στα Βορίζια: Bαφτίζουν τα 3 από τα 5 παιδιά του 39χρονου θύματος πριν από την κηδεία του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βορίζια, 39χρονος

Εφιαλτικές στιγμές ζει η οικογένεια του 39χρονου θύματος από την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Μια γυναίκα έμεινε πίσω με 5 παιδιά, τα τρία εκ των οποίων είναι αβάπτιστα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, αν ο γονιός χάσει τη ζωή του πριν από τη βάπτιση του παιδιού του, δεν μπορεί να ταφεί αν πρώτα δεν βαπτιστούν.

Μέσα στο κλίμα απίστευτης οδύνης, πόνου, οργής και απελπισίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να βαπτιστούν εσπευσμένα τα τρία παιδιά του θύματος, για να τελεστεί εν συνεχεία η κηδεία του την Κυριακή.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν να διασφαλίσουν την ειρήνη στην περιοχή, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ άγνωστο παραμένει το πού θα γίνει η τέλεση της κηδείας της 56χρονης από τη δεύτερη οικογένεια.

20:24 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια – «Φανούρη μου, σε φάγανε» φώναζε η αδελφή του – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το μα...
20:19 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σοκ στο Ηράκλειο: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του

Σοκ στο Ηράκλειο με ένα 22χρονο να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης. ...
20:08 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει τις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 17χρονης στην Θεσσαλονίκη Η ανακοίνωσ...
19:32 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Από διαφορετικές οικογένειες οι δύο νεκροί από τους 2.000 πυροβολισμούς – Πώς συνέβη το μακελειό

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, από το μακελειό στα Βορίζι...
