Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια – «Φανούρη μου, σε φάγανε» φώναζε η αδελφή του – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το μακελειό που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα.

Η αδελφή του 39χρονου θύματος του μακελειού, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του. Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδελφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε έμπλεη απόγνωσης: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Πού είσαι να σε δω; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδελφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Οι φωνές της προκαλούσαν ανατριχίλα και ξεχείλιζαν πόνο, έσκιζαν την νεκρική σιγή που έχει απλωθεί στο χωριό, ενώ μαζί της ήταν και η σύζυγος του νεκρού, σ;yμφωνα με το cretalive.gr