Κουρτίνες: Πώς να τις καθαρίσετε χωρίς να τις κατεβάσετε – Έτσι θα απαλλαγείτε από τη σκόνη

Οι κουρτίνες είναι από τα σημεία που συχνά παραμελούνται κατά τον καθαρισμό του σπιτιού, όμως συγκεντρώνουν τεράστιες ποσότητες σκόνης και μικροβίων. Αν αναρωτιέστε πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες σας, χωρίς να τις κατεβάσετε, οι ειδικοί έχουν τη λύση. Με μερικά απλά βήματα, μπορείτε να τις διατηρείτε καθαρές και χωρίς σκόνη όλο το χρόνο.

Πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες χωρίς να τις κατεβάσετε

«Οι κουρτίνες είναι από τους “σιωπηλούς συλλέκτες σκόνης”. Λίγα λεπτά την εβδομάδα με την ηλεκτρική σκούπα ή τον ατμοκαθαριστή μπορούν να σας γλιτώσουν από πολύ κόπο μακροπρόθεσμα», εξηγεί η ειδικός καθαρισμού Lisa Macqueen.

Αν θέλετε ένα σπίτι καθαρό από πάνω μέχρι κάτω, μην ξεχνάτε τις κουρτίνες και τα στόρια σε κάθε δωμάτιο. Η Lisa Macqueen προτείνει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα

Τοπικός καθαρισμός λεκέδων

Καθαρισμός με ατμό

Τελικό πέρασμα με τη σκούπα

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα

Τοποθετήστε το μαλακό εξάρτημα με βουρτσάκι στη σκούπα σας και περάστε τις κουρτίνες από πάνω προς τα κάτω. Εστιάστε στις περιοχές όπου συσσωρεύεται σκόνη, όπως η κουρτινόβεργα, οι πιέτες και οι πτυχές.

Τοπικός καθαρισμός λεκέδων

Αν δείτε λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί μικροϊνών με λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Μην τρίβετε, απλά ταμπονάρετε απαλά, ώστε να μην καταστρέψετε το ύφασμα.

Καθαρισμός με ατμό

Ένας ατμοκαθαριστής χειρίς (ο ίδιος που χρησιμοποιείτε για ρούχα) είναι ιδανικός. «Ο ατμός σκοτώνει τα βακτήρια, απομακρύνει τη σκόνη και λειαίνει τις κουρτίνες χωρίς να τις κατεβάσετε», λέει η Macqueen.

Τελικό πέρασμα με τη σκούπα

Όταν τελειώσετε, κάντε ένα τελικό πέρασμα με την ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε ό,τι σκόνη απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Κάθε πότε πρέπει να πλένετε τις κουρτίνες;

Ακόμα κι αν καθαρίζετε συχνά με σκούπα ή ατμό, οι ειδικοί συνιστούν να πλένετε σωστά τις κουρτίνες κάθε 3 έως 6 μήνες. Αυτό απομακρύνει τη βαθιά σκόνη, τα αλλεργιογόνα και τις οσμές που δεν φαίνονται.

4 έξυπνα tips για να κρατήσετε τις κουρτίνες καθαρές για περισσότερο

Ακολουθήστε αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές για να μειώσετε τη συχνότητα καθαρισμού:

Χρησιμοποιήστε σκούπα κάθε εβδομάδα

Κάντε το συνήθεια να περνάτε τις κουρτίνες με σκούπα μία φορά την εβδομάδα.

Ένα σκουπάκι χειρός με μακρύ στόμιο είναι πολύ πρακτικό για γρήγορο καθάρισμα.

Περιστρέψτε τις κουρτίνες κάθε λίγους μήνες

Οι κουρτίνες που δέχονται ανόμοιο φως ή ρεύμα αέρα φθείρονται άνισα. «Αλλάζετέ τις θέση κάθε λίγους μήνες ώστε να φθείρονται ομοιόμορφα», προτείνει η Macqueen.

Αερίζετε συχνά το σπίτι

Ο αέρας που “κάθεται” μέσα στο δωμάτιο προκαλεί δυσάρεστες οσμές στις κουρτίνες.

Ανοίξτε τα παράθυρα τακτικά για να φρεσκάρετε τον χώρο και να αποτρέψετε τη μούχλα.

Καθαρίστε τα φίλτρα του κλιματισμού

Η σκόνη που φυσάει το κλιματιστικό ή το σύστημα εξαερισμού μπορεί να “καθίσει” στις κουρτίνες.

Καθαρίστε ή αλλάζετε τα φίλτρα κάθε μήνα για να αποφύγετε τη συνεχή ροή σκόνης.

Επιπλέον tip: Τοποθετήστε λεπτές διαφανείς κουρτίνες πίσω από τις βασικές. Θα «παγιδεύουν» τη σκόνη και καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα.

Οι κουρτίνες μπορεί να μην είναι η πρώτη σας προτεραιότητα στον καθαρισμό του σπιτιού, όμως συγκεντρώνουν σκόνη και αλλεργιογόνα που επηρεάζουν την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου. Με λίγη εβδομαδιαία φροντίδα και τις παραπάνω συμβουλές, μπορείτε να κρατήσετε τις κουρτίνες σας καθαρές για περισσότερο καιρό, χωρίς να τις κατεβάσετε.