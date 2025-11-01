Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει τις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 17χρονης στην Θεσσαλονίκη

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 27/10, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Τζουλίντα Π., 17 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 01/11 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τζουλίντα, έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple