Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ μετά την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Επεισόδια
Φωτογραφία αρχείου

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο για μέτρα ασφαλείας, μετά το τέλος της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο Στάδιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν προς τη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αγίου Δημητρίου και εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ, προκαλώντας φωτιά στο δασύλλιο εντός του χώρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, προσπαθώντας να απωθήσουν τους δράστες και να αποκαταστήσουν την τάξη. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έγιναν προσαγωγές.

Η ένταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:49 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας – Είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δ...
23:06 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Βουβός πόνος, οργή και αστυνομικός κλοιός στο χωριό – Πώς φτάσαμε στο αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς

Χωριό «φάντασμα» θυμίζουν τα Βορίζια, το ορεινό χωριό του Δήμου Φαιστού, οι δρόμοι του οποίου ...
20:24 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια – «Φανούρη μου, σε φάγανε» φώναζε η αδελφή του – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το μα...
20:19 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σοκ στο Ηράκλειο: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του

Σοκ στο Ηράκλειο με ένα 22χρονο να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης. ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς