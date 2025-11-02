Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ μετά την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο για μέτρα ασφαλείας, μετά το τέλος της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο Στάδιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν προς τη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αγίου Δημητρίου και εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ, προκαλώντας φωτιά στο δασύλλιο εντός του χώρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, προσπαθώντας να απωθήσουν τους δράστες και να αποκαταστήσουν την τάξη. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έγιναν προσαγωγές.

Η ένταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα