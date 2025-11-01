Συναγερμός στην Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο που κατευθυνόταν προς το Χάντιγκτον, στην περιοχή του Κέιμπριτζσαϊρ της Βρετανίας, όταν σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα σε βαγόνι, προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πολλά άτομα δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και περισσότερα από δώδεκα ασθενοφόρα. Όπως αναφέρει το Sky News, οι αρχές έλαβαν κλήση στις 7:39 το βράδυ, με αναφορές ότι «πολλοί άνθρωποι είχαν μαχαιρωθεί μέσα στο τρένο». Ο συρμός σταμάτησε αμέσως στο Χάντιγκτον, όπου και συνελήφθησαν δύο άνδρες.

BREAKING: British Transport Police say two people have been arrested after multiple people were stabbed on a train to Huntingdon. Follow our live blog ➡️ https://t.co/eed84E0rIT 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z2wJL8ZPDt — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Μετά το περιστατικό, ο σιδηροδρομικός σταθμός του Χάντιγκτον έκλεισε, ενώ όλες οι γραμμές γύρω από την περιοχή αποκλείστηκαν, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και αναστάτωση στα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η London North Eastern Railway. Η Thameslink επιβεβαίωσε πως κανένα τρένο δεν θα σταματά στο σταθμό μέχρι νεωτέρας, καθώς η αστυνομία διερευνά το αιματηρό περιστατικό.

#BREAKING: At least a dozen ambulances responding to train stabbing in Huntingdon, UK https://t.co/lhNkf4O6xV pic.twitter.com/NQC03WlIRE — Rapid Report (@RapidReport2025) November 1, 2025

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών και η Αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ παραμένουν στο σημείο, όπου συνεχίζουν τις έρευνες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ξεκίνησε το μακελειό του σε τρένο έξω από το Πίτερσμπορο, με τα κίνητρα να παραμένουν άγνωστα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή την κατάσταση των τραυματιών.