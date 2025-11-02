Ιωάννα Τούνη: Πάντρεψε την Στέλλα Πάσσαρη – Το τρυφερό βίντεο στο TikTok – «Για πάντα σ’ αγαπώ»

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της έζησε η Ιωάννα Τούνη, καθώς έγινε κουμπάρα στον γάμο της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσσαρη. Η γνωστή influencer, γεμάτη χαρά και συγκίνηση, μοιράστηκε στο TikTok ένα τρυφερό βίντεο από τη μεγάλη ημέρα, γεμάτο χαμόγελα και συναισθήματα.

Στο βίντεο φαίνεται η Ιωάννα να κρατά το νυφικό της φίλης της και να λέει με ενθουσιασμό: «Ήρθε η κουμπάρα!». Στη λεζάντα έγραψε: «Για πάντα σ’ αγαπώ και είμαι ευγνώμων!», εκφράζοντας την αγάπη και τη βαθιά της φιλία με τη Στέλλα.

Οι followers της πλημμύρισαν τα σχόλια με ευχές και καρδιές, ενώ το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά μηνύματα

@j.touni @Stela Passari 🥹🩷 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΓΑΠΩ & ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΟΜΩΝ! #φοργιου #βαιραλ ♬ πρωτότυπος ήχος – aggeliki_gp

