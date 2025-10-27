Ιωάννα Τούνη: Έκανε throw back και δημοσίευσε φωτογραφίες από την Ίμπιζα – «Θυμήθηκα το καλοκαιρινό αρχείο»

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Μια δόση καλοκαιριού πρόσφερε στους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, μέσα από τη νέα της ανάρτηση στο Instagram που ποζάρει στην μαγευτική Ίμπιζα με ένα κόκκινο μπικίνι.

Ιωάννα Τούνη: «Ε όχι να παντρευτεί το Ματινάκι πριν από εμάς» – Η ανάρτηση από το Λας Βέγκας για το μπάτσελορ της φίλης της, Στέλλας Πάσσαρη

Η Ιωάννα Τούνη είχε επισκεφτεί την Ισπανία και την Ίμπιζα τον περασμένο Αύγουστο, με σκοπό για να γιορτάσει τα γενέθλιά της μαζί με τις φίλες της, ωστόσο ορισμένες από τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει είχαν μείνει στα draft όπως ανέφερε. Κάπως έτσι, η ίδια επέλεξε λίγο πριν το τέλος του Οκτώβρη να ανεβάσει μια σειρά από στιγμές της.

Με φόντο μια πανέμορφη παραλία, η Ιωάννα Τούνη πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι, κλέβοντας για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις. Παράλληλα, θέλησε να αποκαλύψει τον λόγο που… επέλεξε γράφοντας: «Είμαι αεροδρόμιο με Πάρη αγκαλιά μου να κοιμάται και καθυστέρηση πτήσης… Και ψάχνοντας καλοκαιρινό αρχείο συνειδητοποίησα ότι αυτή η τέλεια φωτογραφία έμεινε στα drafts γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω 1 ή 2 πρώτη».

«Τελικά επέλεξα σωστά;;; Ποια προτιμάς;» έγραψε στην λεζάντα του ποσταρίσματος η Ιωάννα Τούνη.

