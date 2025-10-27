Τζαμάικα: Συναγερμός λόγω του τυφώνα Melissa – Φονικοί άνεμοι που ξεπερνούν τα 200χλμ./ώρα

Mε ανέμους 205 χιλιομέτρων την ώρα ο τυφώνας «Melissa» κινείται νότια της Τζαμάικα και εξελίσσεται στην πλέον επικίνδυνη φυσική απειλή για τα τρία εκατομμύρια κατοίκων της. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται ήδη σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ενώ έχουν ανοίξει καταφύγια σε όλο το νησί.

Καραϊβική: Η καταιγίδα Μελίσα έγινε κυκλώνας και απειλεί την Τζαμάικα

Η «Melissa» άφησε ήδη τρεις νεκρούς στην Αϊτή και προκάλεσε έναν θάνατο στη Δομινικανή Δημοκρατία ως τροπική καταιγίδα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Εξελίχθηκε σε τυφώνα με εξαιρετικά αργό ρυθμό τριών και πλέον ημερών που σύμφωνα με μετεωρολόγους ενίσχυσε την ένταση των ανέμων σε κατηγορία 4. Εαν όπως αναμένεται φτάσει σε κατηγορία τυφώνα 5, η ισχύς των ανέμων θα είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα πρέπει να «αναζητήσουν καταφύγιο τώρα», ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας (NHC).

«Προτρέπω τους Τζαμαϊκανούς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή και να προστατευτούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

Τα δύο κύρια αεροδρόμια της Τζαμάικα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Norman Manley και το Διεθνές Αεροδρόμιο Sangster στο Μοντέγκο Μπέι, έκλεισαν την Κυριακή.

Το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι»

Ο τυφώνας αναμένεται στην Τζαμάικα αργά τη Δευτέρα ή νωρίς την Τρίτη. Το απότομο έδαφος οδηγεί τον αέρα προς τα πάνω, αποσπώντας περισσότερη υγρασία από την καταιγίδα, το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι», σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετατρέποντας την τροπική υγρασία σε μανιασμένους χείμαρρους. Οι κατολισθήσεις λάσπης είναι σχεδόν αναπόφευκτες και το εξαιρετικά ζεστό νερό της Καραϊβικής πολύ κάτω από την επιφάνεια, εμποδίζει την «ανακίνηση» ψυχρότερου νερού που μπορεί να αποδυναμώσει τους τυφώνες.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤNEWS

