Τζαμάικα: Συναγερμός λόγω του τυφώνα Melissa – Φονικοί άνεμοι που ξεπερνούν τα 200χλμ./ώρα

Mε ανέμους 205 χιλιομέτρων την ώρα ο τυφώνας «Melissa» κινείται νότια της Τζαμάικα και εξελίσσεται στην πλέον επικίνδυνη φυσική απειλή για τα τρία εκατομμύρια κατοίκων της. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται ήδη σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ενώ έχουν ανοίξει καταφύγια σε όλο το νησί.

Η «Melissa» άφησε ήδη τρεις νεκρούς στην Αϊτή και προκάλεσε έναν θάνατο στη Δομινικανή Δημοκρατία ως τροπική καταιγίδα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

HURRICANE MELISSA NEARS JAMAICA. A video shared by @popcaanmusic shows Melissa churning off Jamaica’s southwestern coast, with 140 mph winds. The storm could become the strongest ever to hit the island. pic.twitter.com/HkMolyreEe — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 26, 2025

Εξελίχθηκε σε τυφώνα με εξαιρετικά αργό ρυθμό τριών και πλέον ημερών που σύμφωνα με μετεωρολόγους ενίσχυσε την ένταση των ανέμων σε κατηγορία 4. Εαν όπως αναμένεται φτάσει σε κατηγορία τυφώνα 5, η ισχύς των ανέμων θα είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα πρέπει να «αναζητήσουν καταφύγιο τώρα», ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας (NHC).

Hurricane Melissa by herself is not the problem. The problem is the fact that it has been raining here incessantly for weeks now and the entire island is saturated. So if this is how corporate Kingston looks on a regular morning, what will it look like when the actual storm… pic.twitter.com/ftDMmOv3Zh — °♡✧*Ṡ𝙤ϻϻə𝖗 Ʈ𝗵уოе*✧♡° (@jamaica_witch) October 25, 2025

«Προτρέπω τους Τζαμαϊκανούς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή και να προστατευτούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

Τα δύο κύρια αεροδρόμια της Τζαμάικα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Norman Manley και το Διεθνές Αεροδρόμιο Sangster στο Μοντέγκο Μπέι, έκλεισαν την Κυριακή.

Wow! Category 4 hurricane Melissa as seen from the ISS today. Huuuge!pic.twitter.com/ndYKwMwOtl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 26, 2025

Το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι»

Ο τυφώνας αναμένεται στην Τζαμάικα αργά τη Δευτέρα ή νωρίς την Τρίτη. Το απότομο έδαφος οδηγεί τον αέρα προς τα πάνω, αποσπώντας περισσότερη υγρασία από την καταιγίδα, το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι», σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετατρέποντας την τροπική υγρασία σε μανιασμένους χείμαρρους. Οι κατολισθήσεις λάσπης είναι σχεδόν αναπόφευκτες και το εξαιρετικά ζεστό νερό της Καραϊβικής πολύ κάτω από την επιφάνεια, εμποδίζει την «ανακίνηση» ψυχρότερου νερού που μπορεί να αποδυναμώσει τους τυφώνες.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤNEWS