Κωνσταντοπούλου: Μην αγγίζετε τα ονόματα – Λέμε «ναι» στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στη μνήμη, στη δικαιοσύνη

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωη Κωνσταντοπούλου

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και της ομάδας «Μέχρι τέλους» βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το βράδυ της Κυριακής.

Σε δηλώσεις της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι οι νέοι της πρωτοβουλίας πήραν στα χέρια τους την ευθύνη για την προστασία του μνημείου, καθαρίζοντας τον χώρο και φυλάσσοντάς τον με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης. Υπογράμμισε ότι η δική της παρουσία έχει εγγυητικό χαρακτήρα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν εντάσεις.

Αναλυτικά η δήλωση της Ζ. Κωνσταντοπούλου

«Τα παιδιά της πρωτοβουλίας «Μέχρι τέλους» πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, τα παιδιά που τιμούν τον τόπο του μνημείου, απόψε καθαρίζουν τον χώρο. Η δική μου παρουσία εδώ είναι εγγυητική γιατί από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει εχθροπραξίες. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό που κάνουν.

Λέμε ναι στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στη μνήμη, στη δικαιοσύνη. Μην αγγίζετε τα ονόματα, μην αγγίζετε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ φύλακες άγγελοι του μνημείου. Τα παιδιά υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας δε μπαίνει στα μουσεία, είμαστε εδώ και παλεύουμε».

 

 

 

