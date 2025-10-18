Ιωάννα Τούνη: «Ε όχι να παντρευτεί το Ματινάκι πριν από εμάς» – Η ανάρτηση από το Λας Βέγκας για το μπάτσελορ της φίλης της, Στέλλας Πάσσαρη

Στο Λας Βέγκας ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει το μπάτσελορ πάρτι της καλής της φίλης και συνεργάτιδας Στέλλας Πάσσαρη. Η γνωστή influencer, μαζί με τη Στέλλα Πάσσαρη και την Έφη Γκούτα, απόλαυσαν ξέγνοιαστες στιγμές και μοιράστηκαν με τους ακόλουθούς τους εικόνες από το ταξίδι μέσα από τα social media.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτηση που ανέβασαν, οι τρεις φίλες ποζάρουν φορώντας σατέν πιτζάμες, μέσα σε ένα εντυπωσιακά διακοσμημένο δωμάτιο, γεμάτο λευκά μπαλόνια, ενώ στο φόντο ξεχωρίζει η επιγραφή «BRIDE», αφιερωμένη στη μέλλουσα νύφη.

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα χιουμοριστικό μήνυμα, γράφοντας: «Ε όχι να παντρευτεί το Ματινάκι πριν από μας. Σ’ αγαπάμε στο άπειρο, Στέλλα Πάσσαρη. Πάντα δίπλα σου».