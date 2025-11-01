Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας – Είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας, γνωστός ως «μπόντι μπίλντερ». Ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό, ενώ λίγα μέτρα μακριά από το σημείο βρέθηκε καμένο αυτοκίνητο, το οποίο –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις– φαίνεται να ανήκει στους δράστες.

Ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη, γνωστού με το παρατσούκλι «Dirty Harry». Η δολοφονία του Καραϊβάζ είχε συνταράξει τη χώρα, ενώ το όνομα του Λάλα είχε συνδεθεί με κύκλους της λεγόμενης Greek Mafia, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καταδίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:15, όταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν τις Αρχές ότι βρήκαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε δωμάτιο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον 42χρονο και άρχισαν άμεσα τις έρευνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ τον περασμένο Μάϊο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς ενώ αναμένεται και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λαμβάνεται κατάθεση από την κοπέλα που ήταν μαζί του και αναζητούνται βιντεοληπτικά υλικά από την γύρω περιοχή.

