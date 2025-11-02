Αυτή είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

Οι Μαλδίβες άρχισαν να εφαρμόζουν την απαγόρευση καπνίσματος σε όσους γεννήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2007, καθιστώντας τη χώρα τη μόνη με γενεαλογική απαγόρευση του καπνού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η κίνηση, η οποία ξεκίνησε από τον πρόεδρο, Μοχαμέντ Μουίζου, νωρίτερα φέτος και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, θα «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», ανέφερε το υπουργείο.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», πρόσθεσε.

Το μέτρο ισχύει επίσης για τους επισκέπτες της χώρας, η οποία αποτελείται από 1.191 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησάκια, διάσπαρτα σε απόσταση περίπου 800 χλμ. (500 μίλια) κατά μήκος του ισημερινού και γνωστά για τον πολυτελή τουρισμό τους.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διατηρεί επίσης μια ολοκληρωτική απαγόρευση της εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο άτομο επισύρει ποινή 50.000 ρουφιά (3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφιά (320 δολάρια).

πηγή: Guardian, ΕΡΤ