Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα – Εντυπωσίασε με κομψό μαύρο φόρεμα – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα στην Αθήνα, για να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε το «παρών» στον ετήσιο χορό για την επέτειο της ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εμφανίστηκε χαμογελαστή μπροστά στους φωτογράφους, φορώντας ένα κομψό μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας. Μάλιστα χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γκιλφόιλ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου,.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, η κα Γκιλφόιλ, το βράδυ της Κυριακής (02/11) αναμένεται να παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν επίσης μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες.

Σύμφωνα, τέλος, με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

Ανδρουλάκης: Πρέπει να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους – Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ θα φέρει πολιτική αλλαγή

Κικίλιας: Νέα μαρίνα για mega yachts στην Κέρκυρα – Επένδυση 50 εκατ. ευρώ και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το «Ο» στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:20 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γκιλφόιλ: Στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια (P-TEC) θα δώσει το στίγμα της διπλωματικής της θητείας

Στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, αναμ...
18:38 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ένα δίκτυο εταιρειών και ΚΥΔ με κομματικές διασυνδέσεις πίσω από τα πρόστιμα

«Το κουβάρι μιας διαχρονικής παθογένειας αναδεικνύεται στην εξεταστική Επιτροπή, με κρίσιμους ...
17:19 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος» – «Ο υπουργός ζει σε διαφορετική πραγματικότητα»

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και του δημάρχου ...
15:32 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί στο Μουζάκι της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς