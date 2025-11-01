Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97: Πέρασαν από το ΣΕΦ στην παράταση οι Πράσινες – ΒΙΝΤΕΟ

Τη νίκη με 97-88 στην παράταση (80-80 κ.α.) πήρε ο Παναθηναϊκός επί του νταμπλούχου Ελλάδας 2025, Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική της Α1 γυναικών και παρέμεινε αήττητος.

Η Φιτζέραλντ αστόχησε στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια -κι ενώ η Χριστινάκη είχε ισοφαρίσει για τις «ερυθρόλευκες» με τρίποντό της 23 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας- για να οδηγηθεί σε έξτρα πεντάλεπτο το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Τα τρίποντα από Φιτζέραλντ και Γαλανόπουλος επέτρεψαν στις «πράσινες» να ξεφύγουν με +8 (82-90) στην παράταση και η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των φιλοξενούμενων.

Για τον Παναθηναϊκό η Φιτζέραλντ είχε 23 πόντους, η Γαλανόπουλος 16 και η Πρινς 15, ενώ για τον Ολυμπιακό η Γούλφολκ σημείωσε 22 πόντους, η Χριστινάκη 20 και η Ράμπερ 15.

Άνετη νίκη πέτυχε ο Αθηναϊκός, με 78-54 επί του Πανσερραϊκού στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς».

Στην παράταση πήρε τη νίκη με 85-80 (72-72 κ.α.) ο Πρωτέας απέναντι στην ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας. Η Μόργκαν Μάλι ήταν πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Βούλας με 39 πόντους, ενώ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας ξεχώρισε η Μανίς με 23 πόντους.

Ρεπό έχει ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 88-97 παρ.
Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τεφτίκης-Αργυρούδης
Δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 11(3), Γούλφολκ 22(4), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 11, Ράμπερ 15, Ντάλα.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23(5), Κωτούλα, Μπράουν 14, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16(4), Βίτολα 9(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14(2), Πρινς 15.

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 85-80 παρ.
Διαιτητές: Ζιώγας-Σιδέρης-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 11-17, 34-33, 47-60, 72-72 (κ.δ.), 85-80 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4, Ανδρικοπούλου. Χουσελά 11(3), Σακελλαρίου, Μπόικο 8(2), Γιένσεν 19(3), Τουμπανιάρη 2, Μάλι 39(2), Κορνγουελ 2,
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη,Βιντσιλαίου Σ. 4, Καραγιάννη 4, Βιντσιλαίου Α. 11(1), Γκριγκς 13(3), Φουράκη 4, Μανίς 23(2), Κλαρκ 7(1), Στογιανόφσκα 14(1).

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός 78-54
Διαιτητές: Σκαλτσής-Καλογερόπουλος-Μαρίγλη
Δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 65-47, 78-54
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 9,Τσινέκε 18(2), Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 16(2), Παυλοπούλου, Μπορκόβσκα, Λούκα 4, Σβεντοράιτε, Αναστασοπούλου, Πρινς 20(3), Παρκς 5.
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8, Παπαγιαννάκη, Αλεξιά 8, Δούρβα 10(2), Μπαξεβάνου, Πιπλς 3, Βλαδίκα, Κουβόρντε 3(1), Μουρ 2,Τσολακίδου, Ρόνσιεκ 20(2).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Αθηναϊκός 9 -5αγ.
Παναθηναϊκός 8
Πανσερραϊκός 8 -5αγ.
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 8 -5αγ.
Ολυμπιακός 7
Πρωτέας Βούλας 7 -5αγ.
ΠΑΣ Γιάννινα 6
ΠΑΟΚ 5
Παναθλητικός 4 -3αγ.
Αμύντας 4
Ανόρθωση Βόλου 3 -3αγ.

