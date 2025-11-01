Ρωσία: Η αποστολή των Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της πολεμικής διαμάχης – Η διαμάχη για το Ποκρόβσκ

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρία Ζαχάροβα

Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου των Εξωτερικών στην Ρωσία,  Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Εντωμεταξύ ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η άμυνα του Ποκρόβσκ αποτελεί «προτεραιότητα», καθώς ελίτ και άλλες ειδικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πολιορκημένη πόλη στην ανατολική γραμμή του μετώπου.

Πηγές του ουκρανικού στρατού ανέφεραν στο BBC ότι ειδικές δυνάμεις από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ομάδες επίθεσης χρησιμοποιούνται ως τακτικό πεζικό για την προστασία των γραμμών ανεφοδιασμού των στρατευμάτων που κρατούν την πόλη στην περιοχή του Ντονμπάς.

Υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές για ρωσικές προωθήσεις γύρω από τη στρατηγική πόλη δυτικά του Ντόνετσκ. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι οι δυνάμεις της έχουν περικυκλωθεί.

Οι επιχειρήσεις

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που δεν ελέγχει επί του παρόντος. Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.

Η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων υποδηλώνει ότι οι αξιωματούχοι στο Κίεβο είναι αποφασισμένοι να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της πόλης, την οποία η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει για περισσότερο από ένα χρόνο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Kyrylo Budanov, βρισκόταν στην περιοχή για να επιβλέπει προσωπικά την επιχείρηση.

Το Ποκρόβσκ είναι ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών και εφοδιασμού, η κατάληψη του οποίου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τις προσπάθειες της Ρωσίας να καταλάβει την υπόλοιπη περιοχή.

Ωστόσο, το Κίεβο πιστεύει επίσης ότι η κατάληψή του θα βοηθούσε τη Ρωσία στις προσπάθειές της να πείσει τις ΗΠΑ ότι η στρατιωτική της εκστρατεία είναι επιτυχής και, ως εκ τούτου, ότι η Δύση πρέπει να συναινέσει στις απαιτήσεις της.

19:37 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

