Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το μακελειό στα Βορίζια

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μακελειό, Κρήτη, Βορίζια

Ανακοίνωσε εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 9 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής, σύμφωνα με το Cleveland

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 7 Νοεμβρίου

Μαρινάκης: Διασφαλισμένη η παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – Οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;

FaceTime: Πώς να αποκτήσεις απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο στο iPhone κάποιου άλλου, με τη συγκατάθεσή του
περισσότερα
18:14 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025 αν...
16:47 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων στην περιφέρεια – «Λουκέτα» μόνο σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών

Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών και τοπικών κοινωνιών για την απόφαση, που προβ...
15:34 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης: «Αστακός» το χωριό υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος – Έπεσαν πάνω από 2.000 πυροβολισμοί 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, μ...
15:07 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος που σκότωσε τον 54χρονο στη γιορτή του κάστανου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με εντολή ανακριτή και εισαγγελέα, ο 23χρονος από το Έλος Κισάμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς