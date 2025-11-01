Ουκρανία: «Δυναμική» η κατάσταση στο Ποκρόβσκ αναφέρει ο στρατός – «Αρχίζουν να παραδίδονται» λέει η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις στη σημαντική πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, έχουν αρχίσει να παραδίδονται, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βελτιώνει τις θέσεις του σε μερικές περιοχές.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την είδηση από το πεδίο της μάχης.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι μονάδες του ρωσικού στρατού απέτρεψαν μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν Ουκρανούς στρατιώτες στην πολιορκημένη πόλη, με τη χρήση ενός ελικοπτέρου. Το Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία τελεί υπό πολιορκία, όπως ανέφερε σε μία σημερινή (Σάββατο) ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Προφανώς το Κίεβο επιχείρησε να ενισχύσει την πολιορκημένη ουκρανική δύναμη στέλνοντας άνδρες με το ελικόπτερο. Οι ρωσικές δυνάμεις αντέδρασαν και σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι 11 Ουκρανοί επιβαίνοντες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν.

Δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές είχαν δηλώσει σήμερα ότι το Κίεβο προέβη σε αερομεταφορά και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων σε περιοχές του Ποκρόβσκ, καθώς η Μόσχα ανακοίνωνε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της, είχαν περικυκλώσει τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στην αναφερόμενη πόλη.

Τι λένε οι Ουκρανοί

Πάντως ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, ότι έχει βελτιώσει τις θέσεις του σε μερικές περιοχές της πολιορκημένης πόλης Ποκρόβσκ στην οποία έχουν διεισδύσει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Κίεβο αυξάνει των αριθμό των επιτιθέμενων ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook το 7ο Σώμα της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει “δύσκολη και δυναμική”.

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης ν’ αποκόψουν τις διόδους διοικητικής υποστήριξης και εφοδιασμού των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.