HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο έρωτας του Χάρι και της Ελβίρας θα ανθίζει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA ήρθε και πλημμύρισε τη μικρή οθόνη με την ανάλαφρη καλοκαιρινή του αύρα, μόνο στο MEGA.

Τον Νοέμβριο το ραντεβού αλλάζει: κάνουμε check-in στον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Ο έρωτας του Χάρι και της Ελβίρας ανθίζει, όμως οι αποκαλύψεις για τη μυστική αποστολή του στο νησί θα φέρουν εμπόδια ανάμεσά τους. Θα καταφέρει να την πείσει πως έχει μετανιώσει;

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, το HOTΕΛ ΕΛVIRA θα συνεχίσει να υποδέχεται λαμπερούς γκεστ στα δωμάτιά του, όσο ο πιο «γλυκός» κακός της κωμικής σειράς, ο Παντελής, βάζει τα δυνατά του ώστε να σαμποτάρει την προσπάθεια της Ελβίρας.

Η κωμωδία του MEGA που έφερε πίσω το χαμόγελο στην ελληνική τηλεόραση, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, συνεχίζεται σε νέο ραντεβού από τον Νοέμβριο: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Δείτε το trailer του επόμενου επεισοδίου:

