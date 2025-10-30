HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Χάρης Ρώμας έρχεται στο ξενοδοχείο, απόψε στις 21:00 στο MEGA

Νάντια Ρηγάτου

Media

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Χάρης Ρώμας έρχεται στο ξενοδοχείο, απόψε στις 21:00 στο MEGA

Ένας συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου βρίσκεται νεκρός στα δωμάτια του HOTΕΛ ΕΛVIRA απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός καταφθάνει στο ξενοδοχείο και δοκιμάζει τις αντοχές όλων. Τι θα συμβεί όμως όταν ο παράξενος επισκέπτης εντοπιστεί νεκρός στο δωμάτιό του;

Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA;

 Επεισόδιο 13 – «Νεκρή Περίοδος» (Α) (Πέμπτη 30 Οκτωβρίου):

Ο Παντελής υποδέχεται έναν πελάτη που δηλώνει πως είναι διάσημος συγγραφέας μυστηρίων, αλλά εκείνος επιλέγει να μείνει τελικά στο πιο ήσυχο HOTΕΛ ΕΛVIRA για να δουλέψει το τελευταίο του βιβλίο.

Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός φέρεται στους πάντες υποτιμητικά και όλοι «ευχαρίστως θα τον σκότωναν». Σχήμα λόγου φυσικά, όμως την επόμενη μέρα βρίσκεται πράγματι νεκρός στο δωμάτιό του!

Τα πράγματα περιπλέκονται όταν καταφτάνει στο ξενοδοχείο ένας φιλόδοξος ρεπόρτερ που κάνει αφιέρωμα στο νησί, την ώρα που η ομάδα προσπαθεί να ξεφορτωθεί το πτώμα και να διασώσει το όνομα του ξενοδοχείου.

Ο Παντελής κάνει τα πάντα προκειμένου να τους δελεάσει ώστε να του δώσουν πίσω τον διάσημο πελάτη, χωρίς να γνωρίζει πως ο συγγραφέας είναι ήδη νεκρός, αφού όλοι στο ξενοδοχείο προσπαθούν να τον πείσουν πως είναι απασχολημένος με το γράψιμο.

Γκεστ επεισοδίου: Χάρης Ρώμας, Βασίλης Κανελλόπουλος

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Προσλήψεις σε Δήμο της Αττικής: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ειδικό επίδομα ύψους 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν κάνετε αίτηση έως αύριο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το 409 στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:50 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννης Παπαζήσης δίνει spoiler για τον «Γιατρό»: Ο Αλέξανδρος διεκδικεί τη Σοφία

«Ο Γιατρός», η δραματική σειρά του Alpha, που μας έχει καθηλώσει με τις ανθρώπινες ιστορίες το...
16:39 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για τον ρόλο του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε» – «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Πέμπτης (30/10) κάθισε στον καναπέ της εκπομπής του Φώτη Σερ...
15:32 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βασιλική Τρουφάκου για τον «Γιατρό»: Θα δούμε μαζί Σοφία και Ανδρέα

«Ο Γιατρός», η σειρά του Alpha με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομώνυμο ρόλο, π...
14:39 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πιάνουν επ’αυτοφώρω την Μελισσάνθη να φιλιέται με τον Άγγελο και η Πολυξένη πέφτει θύμα του Πασχάλη

Απόψε στις 22:30, στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς