HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Χάρης Ρώμας έρχεται στο ξενοδοχείο, απόψε στις 21:00 στο MEGA

Ένας συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου βρίσκεται νεκρός στα δωμάτια του HOTΕΛ ΕΛVIRA απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός καταφθάνει στο ξενοδοχείο και δοκιμάζει τις αντοχές όλων. Τι θα συμβεί όμως όταν ο παράξενος επισκέπτης εντοπιστεί νεκρός στο δωμάτιό του;

Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 13 – «Νεκρή Περίοδος» (Α) (Πέμπτη 30 Οκτωβρίου):

Ο Παντελής υποδέχεται έναν πελάτη που δηλώνει πως είναι διάσημος συγγραφέας μυστηρίων, αλλά εκείνος επιλέγει να μείνει τελικά στο πιο ήσυχο HOTΕΛ ΕΛVIRA για να δουλέψει το τελευταίο του βιβλίο.

Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός φέρεται στους πάντες υποτιμητικά και όλοι «ευχαρίστως θα τον σκότωναν». Σχήμα λόγου φυσικά, όμως την επόμενη μέρα βρίσκεται πράγματι νεκρός στο δωμάτιό του!

Τα πράγματα περιπλέκονται όταν καταφτάνει στο ξενοδοχείο ένας φιλόδοξος ρεπόρτερ που κάνει αφιέρωμα στο νησί, την ώρα που η ομάδα προσπαθεί να ξεφορτωθεί το πτώμα και να διασώσει το όνομα του ξενοδοχείου.

Ο Παντελής κάνει τα πάντα προκειμένου να τους δελεάσει ώστε να του δώσουν πίσω τον διάσημο πελάτη, χωρίς να γνωρίζει πως ο συγγραφέας είναι ήδη νεκρός, αφού όλοι στο ξενοδοχείο προσπαθούν να τον πείσουν πως είναι απασχολημένος με το γράψιμο.

Γκεστ επεισοδίου: Χάρης Ρώμας, Βασίλης Κανελλόπουλος