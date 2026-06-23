Άγιος έρωτας: Το φινάλε κόβει την ανάσα

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Απόψε όλες οι ιστορίες παίρνουν ένα τέλος… σε ένα επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας» που καθηλώνει.

Ο Μαρκόπουλος δεν κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Νικόλαος δεν θα ησυχάσει αν δεν τον δει νεκρό.

Η Άννα παλεύει για τη ζωή της.

Ο Πέτρος ετοιμάζεται να φύγει με την Ειρήνη.

Τι θα δούμε απόψε:

Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του.

Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.

Ο Μαρκόπουλος εκτός εαυτού!

Η Άννα ξεπέρασε τον κίνδυνο

Ο Αντρέας πίσω από τα κάγκελα

Ο Κυριάκος εξοργισμένος με τον Πέτρο

Δες το trailer

«Άγιος έρωτας» το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.