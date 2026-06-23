Δικαίωση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση-σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Με σημερινή του απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (του Στρασβούργου) καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία για παράνομες δηλώσεις και πρακτικές της τότε κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και των τότε υπουργών του Πάνου Καμμένου, Σταύρου Κοντονή, καταδίκασε τις άθλιες πρακτικές των non-paper του γραφείου Τύπου του τότε Μαξίμου, καταδίκασε τις βαρύτατες συκοφαντικές κατηγορίες κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη, και την παραβίαση βασικών αρχών του Κράτους Δικαίου, ιδίως της δίκαιης δίκης και του τεκμηρίου αθωότητας.

Πολιτικά έμμεσα καταδίκασε την προσπάθεια ποδηγέτησης και περιορισμού της ανεξαρτησίας ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όταν αυτά δεν ελέγχονται και δεν ικανοποιούν την κυβέρνηση.

Η απόφαση καταδίκασε τις ψευδείς συκοφαντικές κατηγορίες περί NOOR1 κ.λπ., για τις οποίες ο κ. Μαρινάκης έχει αμετάκλητα αθωωθεί. Η απόφαση είναι κόλαφος για την τότε πολιτική ηγεσία και δικαιώνει τους ισχυρισμούς του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είχε καταγγείλει δημόσια και με παρρησία ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση NOOR1 είχε ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα και στόχο την ομηρία του από την τότε Κυβέρνηση.

Η απόφαση καταδικάζει συκοφαντικές πρακτικές του 2018 του γραφείου Τύπου του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τις δηλώσεις του τότε υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου και του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, που επιχείρησαν με μια πρωτοφανή οργανωμένη εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Μαρινάκη, με tweets, non-papers, ανώνυμες διαρροές σε δημοσιογράφους, αλλά και με δημόσιες τηλεοπτικές επώνυμες δηλώσεις, που σκοπό είχαν αφενός να επηρεάσουν εναντίον του τη δικαιοσύνη και αφετέρου να του περιορίσουν την ανεξαρτησία και των μέσων που αυτός κατείχε.

Η καταδίκη αυτή είναι σημαντική για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου και ελπίζουμε να μην αποδειχθεί και πάλι επίκαιρη. Ο κ. Μαρινάκης όρθωσε το ανάστημά του ως πολίτης, παρά το τεράστιο προσωπικό κόστος της αντίστασης στην κατάλυση του Κράτους Δικαίου. Εμπράκτως υπερασπίστηκε το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Του χρωστάμε την απόφαση αυτή.

Η ευχή μας είναι οι πολίτες πάντα να αντιστέκονται και να υπερασπίζουν το Κράτος Δικαίου, και το κράτος και κάθε κυβέρνηση να αποφεύγει τον πειρασμό, καταχρώμενη την εξουσία, να επιχειρεί να ελέγχει τη δικαιοσύνη, τον τύπο και τις άλλες συνιστώσες της εξουσίας.

πηγή: in.gr