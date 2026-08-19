Κύπρος: Αιχμηρή απάντηση της κόρης του Τάσου Ισαάκ στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ – «Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές»

Βαθιά φορτισμένη η απάντηση της κόρης του Τάσου Ισαάκ, Αναστασίας προς τον πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, ο οποίος χθες ζήτησε μέσω ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «συγγνώμη» για την δολοφονία του Σολωμού Σολωμού από μέλη των Γκρίζων Λύκων και του Τάσου Ισαάκ από πυρά προερχόμενα από την τουρκική πλευρά στην νεκρή ζώνη της Αμμοχώστου, τον Αύγουστο του 1996. Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος».

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η Αναστασία Ισαάκ, κόρη του Τάσου Ισαάκ, στη δημόσια συγγνώμη του Τουρκοκύπριου πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για τη δολοφονία του πατέρα της τον Αύγουστο του 1996 στη Δερύνεια.

Σχολιάζοντας κάτω από σχετική ανάρτηση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, η Αναστασία Ισαάκ ανέφερε ότι «χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη», αλλά να αναλάβουν την ευθύνη ώστε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι.

«Τους δολοφόνους δηλαδή, που εσείς τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές. Χρέος όλων σας να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλες τις οικογένειες που εδώ και τριάντα χρόνια κουβαλούν στις μνήμες τους τις δολοφονίες των παιδιών, αδερφών, πατεράδων τους», έγραψε.

Περαιτέρω, στο υστερόγραφο σημειώνει την εξής ατάκα: «Για να μην ξεχνιόμαστε, τον ανθρωπισμό τον έδειξε με πράξεις ο πατέρας μου και όχι ένα post στο facebook».