Ελένη Ράντου: Απάντησε στα απαράδεκτα σχόλια που δέχτηκε μετά τη φωτογραφία που δημοσίευσε με μαγιό – «Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι…»

Η Ελένη Ράντου θέλησε να περάσει ένα μέρος του καλοκαιριού της στη Λευκάδα. Η αγαπημένη καλλιτέχνις, με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, πριν από λίγες ημέρες έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, στη διάρκεια των διακοπών της, προκειμένου να εκφράσει την αγάπη της για το νησί και να στείλει τις ευχές της στους ακολούθους της για τον Δεκαπενταύγουστο. Στη δημοσίευση της ανέβασε μία φωτογραφία της με μπικίνι, ωστόσο έλαβε μερικά απαράδεκτα σχόλια, τα οποία προκάλεσαν την αντίδρασή της.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ελένη Ράντου ανήρτησε ένα κείμενο στο προφίλ της στο Facebook, στο οποίο αναφέρθηκε σε αυτή την μερίδα σχολίων που δέχτηκε, μετά τη φωτογραφία της με μπικίνι. Η επιτυχημένη ηθοποιός έστειλε ένα δυνατό μήνυμα στις γυναίκες, τονίζοντας ότι: «Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου οτι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε».

Αναλυτικά, στο post της η αγαπημένη καλλιτέχνις έγραψε: «Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης… στην παράλια με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, ( λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια!

2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική απο το 60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα ανδρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση… Να το κάνει για πάρτυ της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος! Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου οτι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε».