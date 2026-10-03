Βαλέρια Κουρούπη: «Κάνω εγώ μια πρόταση για εκπομπή, έχω ετοιμάσει κάτι»

Η Βαλέρια Κουρούπη αποκάλυψε ότι έχει ετοιμάσει δική της πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή, ενώ παράλληλα μίλησε για την αυστηρή κριτική που δέχεται από τον 22χρονο γιο της, αλλά και για τη στάση που έχει επιλέξει να κρατά απέναντι στους συμβιβασμούς στη ζωή και στις σχέσεις.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο «Mega Non Stop» το πρωί του Σαββάτου (03/10/26), με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο να αναλάβει έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο.

Η πρόταση που έχει ετοιμάσει για την τηλεόραση

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να δοκιμαστεί ξανά στην τηλεόραση από διαφορετική θέση, η Βαλέρια Κουρούπη αποκάλυψε ότι έχει ήδη προετοιμάσει μια δική της πρόταση.

«Δεν μου είχε έρθει πρόταση. Κάνω εγώ μια πρόταση τώρα. Έχω ετοιμάσει κάτι», ανέφερε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι την ενδιαφέρει η άμεση επικοινωνία με το κοινό και εκτίμησε ότι ένας τέτοιος ρόλος θα της ταίριαζε.

«Μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί έχεις μια άλλη επαφή με τους ανθρώπους και είναι πολύ ζεστό. Έχω μια ευκολία σε αυτό και νομίζω ότι δεν θα με δυσκόλευε. Θα μου άρεσε πολύ να έχω επαφή με τους ανθρώπους», είπε.

Σε ερώτηση για το αν θα δεχόταν την παρουσίαση δικής της εκπομπής, απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι καθοριστικό ρόλο θα είχε το περιεχόμενο της πρότασης.

«Εξαρτάται τι θα ήταν το αντικείμενο. Να μου ταιριάζει. Να είναι κάτι που να μπορώ να εξυπηρετήσω και να είμαι καλή σε αυτό και να μην είμαι ψεύτρα. Αν μου ταίριαζε, ναι, θα έλεγα ναι».

Η κριτική από τον 22χρονο γιο της

Η Βαλέρια Κουρούπη αναφέρθηκε επίσης στον 22χρονο γιο της, ο οποίος, όπως εξήγησε, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα κριτική ματιά τις τηλεοπτικές δουλειές της.

«Πολύ κριτική κάνει και οφείλει να κάνει. Είναι 22 χρονών και είναι και σκληρός. Τα παιδιά σήμερα δεν βλέπουν την ελληνική τηλεόραση όπως βλέπαμε εμείς, οπότε έχει πολλές προσλαμβάνουσες πια και κρίνει πολλά πράγματα. Από τα πλάνα και τα φώτα μέχρι τον σκηνοθέτη, εμένα, το κείμενο, όλα τα κρίνει», σημείωσε.

Οι συμβιβασμοί και όσα δεν την εκφράζουν πλέον

Μιλώντας για τους συμβιβασμούς στις προσωπικές σχέσεις και γενικότερα στη ζωή, η ηθοποιός εξήγησε ότι πλέον προσπαθεί να απομακρύνεται από καταστάσεις που δεν την αντιπροσωπεύουν.

«Προσπαθώ να μη μένω πίσω σε πράγματα που δεν είμαι πια εγώ. Πράγματα που δεν με εξυπηρετούν ή δεν με εκφράζουν», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να συνηθίσει τον συμβιβασμό, πρόσθεσε: «Όταν σε μάθουν να συμβιβάζεσαι, όταν σου λένε “μη σηκώσεις κεφάλι ποτέ, γιατί θα πληγωθείς, θα ταραχτείς, κάτσε εκεί, βολέψου σε μια δουλειά, βολέψου σε μια σχέση, μη ζητάς πολλά”, μαθαίνεις».