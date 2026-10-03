Μύκονος – ΠΑΟΚ 85-88: Καλάθης και Όσμαν «μίλησαν» στο τέλος και ο «δικέφαλος του Βορρά» γλύτωσε το κάζο

Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και νίκησε τη Μύκονο με 88-85, έχοντας πρωταγωνιστές τους Καλάθη και Όσμαν στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους από τα 6,75 μέτρα μετά την ανάπαυλα, ενώ για τους γηπεδούχους ο Ζερμέιν Λοβ σημείωσε 25 πόντους και αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Μύκονος, ΠΑΟΚ, Stoiximan GBL
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε δύο καθοριστικά τρίποντα από τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν στα τελευταία λεπτά για να φύγει με τη νίκη από τη Μύκονο, επικρατώντας με 88-85.
  • Οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν δύο διαφορετικά πρόσωπα στον αγώνα, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων.
  • Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο Ζερμέιν Λοβ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, αλλά αστόχησε στο τελευταίο δύσκολο τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε δύο καθοριστικά τρίποντα από τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν στα τελευταία λεπτά για να φύγει με τη νίκη από τη Μύκονο, επικρατώντας με 88-85. Οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν δύο διαφορετικά πρόσωπα στον αγώνα, βελτίωσαν σημαντικά την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, όπως είχε συμβεί και απέναντι στη Μανρέσα την Τετάρτη, όμως ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος. Παρότι ο Ιταλός τεχνικός επιθυμούσε να δώσει ανάσες στους Καλάθη και Όσμαν, η εξέλιξη της αναμέτρησης τον οδήγησε να τους διατηρήσει στο παρκέ και οι δύο παίκτες αποδείχθηκαν καθοριστικοί στην τελική ευθεία.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε παράλληλα τα 13 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης οι Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς και Αλεξάντερ. Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο Ζερμέιν Λοβ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, αλλά αστόχησε στο τελευταίο δύσκολο τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ άρχισε την αναμέτρηση με τους Καλάθη και Όσμαν, προσπαθώντας παράλληλα να τροφοδοτήσει τον ΡεϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις πρώτες προσπάθειές του. Η Μύκονος βρήκε γρήγορα ρυθμό από την περιφέρεια με τρίποντα των Άπλμπι και Σκουλίδα και προηγήθηκε με 10-2.

Καλάθης και Όσμαν έδωσαν στη συνέχεια επιθετικές λύσεις στον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως οι φιλοξενούμενοι να καταφέρουν άμεσα να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Μύκονο μπροστά με 17-14.

Με προσωπικές ενέργειες των δύο βασικών δημιουργών του, ο ΠΑΟΚ πλησίασε στη συνέχεια στο 22-21, ενώ προσωρινά βοήθησε επιθετικά και ο Μήτρου-Λονγκ. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν μέσω των Λοβ και Φάντερμπερκ, ξέφυγαν με 33-25 και διατήρησαν το προβάδισμά τους έως την ανάπαυλα, όταν το σκορ ήταν 37-32.

Η εικόνα άλλαξε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τους Καλάθη και Όσμαν στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση και πέρασε μπροστά με 47-44, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο +7 (55-48).

Ο Λοβ κράτησε τη Μύκονο κοντά στο σκορ και μείωσε σε 55-53, έχοντας ήδη φτάσει τους 13 πόντους. Οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ υπέπεσε εκ νέου σε λάθη. Ένα τρίποντο του Φόστερ, ωστόσο, επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να κλείσουν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 60-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χάτζινς και ακόμη ένα του Μήτρου-Λονγκ έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 76-68. Η Μύκονος δεν έχασε την επαφή με το σκορ και πλησίασε σε 78-75, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε κλειστή αναμέτρηση.

Ο Καλάθης ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο για το 82-77, όμως ο Λοβ απάντησε με δύο δικά του μακρινά σουτ και ισοφάρισε σε 83-83. Στην επόμενη καθοριστική επίθεση, ο Όσμαν ευστόχησε από τα 6,75 μέτρα για το 86-83.

Ο Χάτζινς διαμόρφωσε στη συνέχεια το 88-85 με ελεύθερες βολές. Στην τελευταία κατοχή της Μυκόνου, ο Λοβ επιχείρησε τρίποντο υπό την πίεση του Όσμαν, αλλά δεν βρήκε στόχο και ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του έως το τέλος.

Ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, έχοντας σημαντική συμβολή στη δημιουργία και στο σκοράρισμα του ΠΑΟΚ. Ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε 18 πόντους, μεταξύ των οποίων και το καθοριστικό τρίποντο για το 83-86.

Για τη Μύκονο, ο Ζερμέιν Λοβ σημείωσε 25 πόντους, έχοντας 6/10 δίποντα και 3/6 τρίποντα, και αποτέλεσε την κύρια επιθετική επιλογή των γηπεδούχων μέχρι την τελευταία κατοχή.

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι αγωνίστηκε για 8:02 λεπτά και σημείωσε 2 πόντους.

Χαρακτηριστική ήταν και η μεταβολή της αποτελεσματικότητας του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια. Οι Θεσσαλονικείς είχαν μόλις 2/15 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 11/32, καθώς στο δεύτερο μέρος εκτέλεσαν με 9/17.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ