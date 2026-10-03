Μύκονος – ΠΑΟΚ 85-88: Καλάθης και Όσμαν «μίλησαν» στο τέλος και ο «δικέφαλος του Βορρά» γλύτωσε το κάζο

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε δύο καθοριστικά τρίποντα από τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν στα τελευταία λεπτά για να φύγει με τη νίκη από τη Μύκονο, επικρατώντας με 88-85. Οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν δύο διαφορετικά πρόσωπα στον αγώνα, βελτίωσαν σημαντικά την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, όπως είχε συμβεί και απέναντι στη Μανρέσα την Τετάρτη, όμως ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος. Παρότι ο Ιταλός τεχνικός επιθυμούσε να δώσει ανάσες στους Καλάθη και Όσμαν, η εξέλιξη της αναμέτρησης τον οδήγησε να τους διατηρήσει στο παρκέ και οι δύο παίκτες αποδείχθηκαν καθοριστικοί στην τελική ευθεία.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε παράλληλα τα 13 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης οι Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς και Αλεξάντερ. Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο Ζερμέιν Λοβ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, αλλά αστόχησε στο τελευταίο δύσκολο τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ άρχισε την αναμέτρηση με τους Καλάθη και Όσμαν, προσπαθώντας παράλληλα να τροφοδοτήσει τον ΡεϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις πρώτες προσπάθειές του. Η Μύκονος βρήκε γρήγορα ρυθμό από την περιφέρεια με τρίποντα των Άπλμπι και Σκουλίδα και προηγήθηκε με 10-2.

Καλάθης και Όσμαν έδωσαν στη συνέχεια επιθετικές λύσεις στον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως οι φιλοξενούμενοι να καταφέρουν άμεσα να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Μύκονο μπροστά με 17-14.

Με προσωπικές ενέργειες των δύο βασικών δημιουργών του, ο ΠΑΟΚ πλησίασε στη συνέχεια στο 22-21, ενώ προσωρινά βοήθησε επιθετικά και ο Μήτρου-Λονγκ. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν μέσω των Λοβ και Φάντερμπερκ, ξέφυγαν με 33-25 και διατήρησαν το προβάδισμά τους έως την ανάπαυλα, όταν το σκορ ήταν 37-32.

Η εικόνα άλλαξε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τους Καλάθη και Όσμαν στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση και πέρασε μπροστά με 47-44, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο +7 (55-48).

Ο Λοβ κράτησε τη Μύκονο κοντά στο σκορ και μείωσε σε 55-53, έχοντας ήδη φτάσει τους 13 πόντους. Οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ υπέπεσε εκ νέου σε λάθη. Ένα τρίποντο του Φόστερ, ωστόσο, επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να κλείσουν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 60-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χάτζινς και ακόμη ένα του Μήτρου-Λονγκ έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 76-68. Η Μύκονος δεν έχασε την επαφή με το σκορ και πλησίασε σε 78-75, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε κλειστή αναμέτρηση.

Ο Καλάθης ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο για το 82-77, όμως ο Λοβ απάντησε με δύο δικά του μακρινά σουτ και ισοφάρισε σε 83-83. Στην επόμενη καθοριστική επίθεση, ο Όσμαν ευστόχησε από τα 6,75 μέτρα για το 86-83.

Ο Χάτζινς διαμόρφωσε στη συνέχεια το 88-85 με ελεύθερες βολές. Στην τελευταία κατοχή της Μυκόνου, ο Λοβ επιχείρησε τρίποντο υπό την πίεση του Όσμαν, αλλά δεν βρήκε στόχο και ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του έως το τέλος.

Ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, έχοντας σημαντική συμβολή στη δημιουργία και στο σκοράρισμα του ΠΑΟΚ. Ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε 18 πόντους, μεταξύ των οποίων και το καθοριστικό τρίποντο για το 83-86.

Για τη Μύκονο, ο Ζερμέιν Λοβ σημείωσε 25 πόντους, έχοντας 6/10 δίποντα και 3/6 τρίποντα, και αποτέλεσε την κύρια επιθετική επιλογή των γηπεδούχων μέχρι την τελευταία κατοχή.

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι αγωνίστηκε για 8:02 λεπτά και σημείωσε 2 πόντους.

Χαρακτηριστική ήταν και η μεταβολή της αποτελεσματικότητας του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια. Οι Θεσσαλονικείς είχαν μόλις 2/15 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 11/32, καθώς στο δεύτερο μέρος εκτέλεσαν με 9/17.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88.