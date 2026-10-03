Κριστιάνο Ρονάλντο: Σάλος με «like» που έκανε σε αιχμηρή ανάρτηση για τους συμπαίκτες του στην Εθνική Πορτογαλίας – «Βλέπω μεγαλύτερο σεβασμό από τους αντιπάλους του»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε «like» σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση του Φελίπε Μέλο στο Instagram, στην οποία ασκούσε σκληρή κριτική στους συμπαίκτες του στην Εθνική Πορτογαλίας, εν μέσω της ρήξης του με τον προπονητή Χόρχε Ζεσούς.

Ο 41χρονος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε από την προετοιμασία της Πορτογαλίας αυτή την εβδομάδα, με το μέλλον του στην εθνική ομάδα να παραμένει αβέβαιο. Ο σταρ της Αλ Νασρ ενοχλήθηκε έντονα όταν έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί στη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Νορβηγίας την Κυριακή. Στη συνέχεια, ο Ρονάλντο απαίτησε τετ α τετ συνομιλίες με τον Χεσούς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πριν τελικά αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο.

Η ομάδα της Πορτογαλίας έχασε 1 εκατ. followers

Η αναταραχή αυτή έχει κλονίσει την Πορτογαλία, ενώ είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ρονάλντο υποσχέθηκε να αποκαλύψει την «αλήθεια» για την αποχώρησή του όσο η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται, ωστόσο τώρα έριξε επιπλέον «λάδι στη φωτιά» μέσω των social media.

Ο Ρονάλντο απουσίαζε από τη νίκη της Πορτογαλίας με 4-2 επί της Δανίας για το Nations League την Πέμπτη. Μετά το παιχνίδι, ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Φελίπε Μέλο, εξαπέλυσε επίθεση κατά της ομάδας και της συμπεριφοράς της απέναντι στον Ρονάλντο, επιμένοντας ότι ο Λιονέλ Μέσι χαίρει πολύ μεγαλύτερου σεβασμού όταν αγωνίζεται για την Αργεντινή.

Ο Μέλο δήλωσε στο SportV: «Βλέπω μια τρομακτική διαφορά στη συμπεριφορά των παικτών προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε σύγκριση με τη συμπεριφορά των παικτών της Αργεντινής προς τον [Λιονέλ] Μέσι».

«Βλέπω πολύ μεγαλύτερο σεβασμό από τους αντιπάλους που παίζουν εναντίον του Κριστιάνο Ρονάλντο, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Κανείς δεν φτάνει το επίπεδο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να αφήνεις τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία να αποχωρεί έτσι, σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν γίνεται» είπε.

Ένα βίντεο με το ξέσπασμα του Μέλο αναρτήθηκε στο Instagram, με τον Ρονάλντο να ξεχωρίζει ανάμεσα στα ονόματα που του έκαναν «like».



Ο Ρονάλντο φάνηκε επίσης να λαμβάνει υποστήριξη από τον πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος σκόραρε για τη Δανία στο παιχνίδι και πανηγύρισε αντιγράφοντας τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό «Siu».

Προαναγγέλλει αποκαλύψεις ο Ροντάλντο

Στη συνέχεια, ο Δανός επιθετικός καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό να σπρώχνει ελαφρά τον προπονητή της Πορτογαλίας, Χόρχε Ζεσούς, μετά τη λήξη του αγώνα. Ο Ρονάλντο εξέδωσε δήλωση μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο και υποσχέθηκε να εξηγήσει τους λόγους της διαμάχης του με τον Ζεσούς.

Ο ίδιος ανέφερε: «Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού, και κατόπιν συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Εν ευθέτω χρόνω, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που παρακίνησαν την αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντα αφοσιωμένος. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση».

Αυτή είναι η τελευταία ρήξη του Ρονάλντο με την Πορτογαλία, μετά τη διαμάχη που είχε με τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, Φερνάντο Σάντος, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.