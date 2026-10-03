Η Σία Κοσιώνη δοκιμάζει εκ νέου το θεατρικό σανίδι – Οι πρώτες εικόνες από την προετοιμασία του έργου

Η Σία Κοσιώνη ετοιμάζεται να ανέβει εκ νέου στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας για δεύτερη χρονιά σε παράσταση με φιλανθρωπικό σκοπό. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες στιγμές από την ανάγνωση του έργου να έχουν δημοσιευτεί. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση ήταν τον Νοέμβριο του 2025 στην παράσταση "Παραδοσιακώς Ακατάλληλο" της ΘΕ.ΑΣ.Υ., με τα έσοδα να διατίθενται στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας "Γαλιλαία"

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Σία Κοσιώνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σία Κοσιώνη ετοιμάζεται να ανέβει εκ νέου στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας για δεύτερη χρονιά σε παράσταση με φιλανθρωπικό σκοπό.\n- Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, ενώ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε καταγράφονται στιγμές από την πρώτη τους συνάντηση και την ανάγνωση του έργου.\n- Η Σία Κοσιώνη είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο στις 7 Νοεμβρίου 2025, συμμετέχοντας στην παράσταση “Παραδοσιακώς Ακατάλληλο” με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Σία Κοσιώνη ετοιμάζεται να ανέβει εκ νέου στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας για δεύτερη χρονιά σε παράσταση με φιλανθρωπικό σκοπό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, ενώ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε καταγράφονται στιγμές από την πρώτη τους συνάντηση και την ανάγνωση του έργου.

Η Σία Κοσιώνη εμφανίζεται στο ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, με την πρώτη ανάγνωση να σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη στις πρόβες για τη νέα θεατρική παραγωγή.

Σία Κοσιώνη: Το θεατρικό της ντεμπούτο το 2025

Η Σία Κοσιώνη είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο στις 7 Νοεμβρίου 2025, συμμετέχοντας στην παράσταση “Παραδοσιακώς Ακατάλληλο” της θεατρικής συμμαχίας ΘΕ.ΑΣ.Υ., στο Κολλέγιο Αθηνών.

Η παράσταση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδά της διατέθηκαν στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία“. Η παρουσιάστρια είχε μάλιστα έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού εμφανιζόταν ως ο εαυτός της και παρενέβαινε στην εξέλιξη της ιστορίας.

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