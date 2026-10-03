Η Σία Κοσιώνη δοκιμάζει εκ νέου το θεατρικό σανίδι – Οι πρώτες εικόνες από την προετοιμασία του έργου

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Η Σία Κοσιώνη ετοιμάζεται να ανέβει εκ νέου στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας για δεύτερη χρονιά σε παράσταση με φιλανθρωπικό σκοπό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, ενώ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε καταγράφονται στιγμές από την πρώτη τους συνάντηση και την ανάγνωση του έργου.

Η Σία Κοσιώνη εμφανίζεται στο ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, με την πρώτη ανάγνωση να σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη στις πρόβες για τη νέα θεατρική παραγωγή.

Σία Κοσιώνη: Το θεατρικό της ντεμπούτο το 2025

Η Σία Κοσιώνη είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο στις 7 Νοεμβρίου 2025, συμμετέχοντας στην παράσταση “Παραδοσιακώς Ακατάλληλο” της θεατρικής συμμαχίας ΘΕ.ΑΣ.Υ., στο Κολλέγιο Αθηνών.

Η παράσταση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδά της διατέθηκαν στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία“. Η παρουσιάστρια είχε μάλιστα έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού εμφανιζόταν ως ο εαυτός της και παρενέβαινε στην εξέλιξη της ιστορίας.