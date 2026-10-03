Φαράγγι Σαμαριάς: Εγκλωβισμένοι από εχθές 8 εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού

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Από εχθές Παρασκευή (3/10) παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού στο Φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω της σοβαρής κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο σημείο, καθώς η ένταση της κακοκαιρίας και οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη την ασφαλή έξοδό τους.

Δείτε τα βίντεο από το φαράγγι της Σαμαριάς

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα μεγάλα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στην περιοχή προκάλεσαν ορμητικούς χειμάρρους μέσα στο φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έξοδος των εργαζομένων υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Καλά στην υγεία τους οι εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, και οι οκτώ είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, διαθέτουν αποθέματα τροφίμων που επαρκούν μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, όταν εκτιμάται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουν πλέον υποχωρήσει.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο των Χανίων

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ζητήματα καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Πέτρα Σελί και Αγία Ειρήνη, χωρίς να αναφέρονται μέχρι στιγμής προβλήματα μεγαλύτερης έκτασης.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η εικόνα και στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, όπου η φουρτουνιασμένη θάλασσα κάλυψε σε αρκετά σημεία τις ακτές.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την παραλία της Νέας Χώρας, όπου η θάλασσα έχει προχωρήσει σημαντικά προς τη στεριά, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στα Χανιά.