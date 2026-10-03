e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών – Όλες οι λεπτομέρειες

Το συνολικό ποσό των 79.684.160,74 ευρώ θα πληρώσουν από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 92.826 δικαιούχους. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές και εφάπαξ από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το συνολικό ποσό των 79.684.160,74 ευρώ θα πληρώσουν από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 92.826 δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές στις 6 Οκτωβρίου, ενώ 18.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επιπλέον, θα διατεθούν 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20.000.000 ευρώ για προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το συνολικό ποσό των 79.684.160,74 ευρώ θα πληρώσουν από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 92.826 δικαιούχους.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν:

  • στις 6 Οκτωβρίου 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.
  • από τις 5 έως και 9 Οκτωβρίου 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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