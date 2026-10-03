e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών – Όλες οι λεπτομέρειες

Το συνολικό ποσό των 79.684.160,74 ευρώ θα πληρώσουν από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 92.826 δικαιούχους.
Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν:
- στις 6 Οκτωβρίου 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.
- από τις 5 έως και 9 Οκτωβρίου 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:
- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.