e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών – Όλες οι λεπτομέρειες

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Το συνολικό ποσό των 79.684.160,74 ευρώ θα πληρώσουν από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 92.826 δικαιούχους.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν:

στις 6 Οκτωβρίου 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.

από τις 5 έως και 9 Οκτωβρίου 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει: