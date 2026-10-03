Τραμπ για Ερντογάν: «Πάντα θα τον κάνω χαρούμενο» – Τι απάντησε για τις κυρώσεις CAATSA

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη στενή σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν ρωτήθηκε για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Οι ΗΠΑ θεωρούν το σύστημα κίνδυνο ασφαλείας για τα μαχητικά F-35, από το πρόγραμμα των οποίων απομάκρυναν την Τουρκία το 2019.

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Ερντογάν-Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη στενή σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας «θα τον κάνω πάντα ευτυχισμένο», όταν ρωτήθηκε για την άρση των κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας.
  • Οι ΗΠΑ απομάκρυναν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, αφότου η Άγκυρα απέκτησε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400, το οποίο η Ουάσινγκτον θεωρούσε κίνδυνο ασφαλείας.
  • Όπως αναφέρει το Anadolu, «η Τουρκία υποστηρίζει ότι αγόρασε το ρωσικό σύστημα για να καλύψει επείγουσες ανάγκες αεράμυνας», με τη διαμάχη να παραμένει ακανθώδες ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

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Τη στενή σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε για άλλη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας στο πλαίσιο του νόμου CAATSA.

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«Θα μιλώ πάντα με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Είναι φίλος μου, όπως γνωρίζετε. Και θα τον κάνω πάντα ευτυχισμένο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το βράδυ της Παρασκευής, ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN Turk τι είναι αυτό που καθυστερεί την άρση των κυρώσεων. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να πει ότι αγαπάει την Τουρκία.

Ο Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο, ότι επιθυμούσε την άρση των κυρώσεων CAATSA και ότι θα εξέταζε «οπωσδήποτε» το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Άγκυρα να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35.

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Το «αγκάθι» των S-400 για την Τουρκία

Οι ΗΠΑ απομάκρυναν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, αφότου η Άγκυρα απέκτησε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400. Η Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι το σύστημα αποτελούσε κίνδυνο ασφαλείας για τα F-35 και ήταν ασύμβατο με τα συστήματα του ΝΑΤΟ.

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις CAATSA στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και σε αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους για την αγορά των S-400. Τα μέτρα περιλάμβαναν περιορισμούς στις αμερικανικές άδειες εξαγωγών και στη χρηματοδότηση.

Όπως αναφέρει το Anadolu, «η Τουρκία υποστηρίζει ότι αγόρασε το ρωσικό σύστημα για να καλύψει επείγουσες ανάγκες αεράμυνας, αφού της αρνήθηκαν την προμήθεια των αμερικανικών πυραύλων Patriot, ενώ έχει απορρίψει επανειλημμένα τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον σχετικά με τα S-400 και τα F-35.

Η διαμάχη αυτή παραμένει ένα από τα κύρια ακανθώδη ζητήματα στις αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, με την Άγκυρα να επιδιώκει την άρση των κυρώσεων και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35».

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