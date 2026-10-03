Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου έως τις 5 το απόγευμα – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

Σήμερα Σάββατο (3/10) παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής, λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ, με την απαγόρευση να έχει παραταθεί έως τις 17:00. Ενώ στον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με ταχύπλοα για τον Αργοσαρωνικό, τα συμβατικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους, με εξαίρεση το πλοίο «Ελένη», ενώ στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου όλα τα πλοία παραμένουν δεμένα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ισχύ παραμένει σήμερα Σάββατο (3/10) το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.
  • Στον Πειραιά, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με ταχύπλοα για τον Αργοσαρωνικό, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους, με εξαίρεση το «Ελένη».
  • Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια τουλάχιστον έως τις 17:00. Οι ταξιδιώτες καλούνται να μην προσέρχονται στα λιμάνια χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ισχύ παραμένει σήμερα Σάββατο (3/10) το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Η απαγόρευση έχει παραταθεί έως τις 17:00, οπότε αναμένεται νέα ενημέρωση για την εξέλιξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Τα 9 μποφόρ κρατούν «δεμένα» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Πειραιάς: Κανονικά τα συμβατικά πλοία στον Αργοσαρωνικό

Στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στην πύλη Ε8 για τον Αργοσαρωνικό, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με ταχύπλοα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αντίθετα, τα συμβατικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους, με εξαίρεση το πλοίο «Ελένη», το οποίο δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του.

 

Ραφήνα και Λαύριο: Δεμένα τα πλοία

Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια τουλάχιστον έως τις 17:00.

Νέα ενημέρωση αναμένεται μετά την εξέταση των καιρικών συνθηκών, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει άρση του απαγορευτικού και επανεκκίνηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακίνηση σήμερα καλούνται να μην προσέρχονται στα λιμάνια χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.

 

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