Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου έως τις 5 το απόγευμα – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

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Σε ισχύ παραμένει σήμερα Σάββατο (3/10) το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Η απαγόρευση έχει παραταθεί έως τις 17:00, οπότε αναμένεται νέα ενημέρωση για την εξέλιξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Πειραιάς: Κανονικά τα συμβατικά πλοία στον Αργοσαρωνικό

Στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στην πύλη Ε8 για τον Αργοσαρωνικό, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με ταχύπλοα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αντίθετα, τα συμβατικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους, με εξαίρεση το πλοίο «Ελένη», το οποίο δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Ραφήνα και Λαύριο: Δεμένα τα πλοία

Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια τουλάχιστον έως τις 17:00.

Νέα ενημέρωση αναμένεται μετά την εξέταση των καιρικών συνθηκών, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει άρση του απαγορευτικού και επανεκκίνηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακίνηση σήμερα καλούνται να μην προσέρχονται στα λιμάνια χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.