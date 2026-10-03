Τσίπρας: Μετά τη Σιμωνόπετρα επισκέφθηκε και το Βατοπέδι – Σε θερμό κλίμα η συνάντηση με τον γέροντα Εφραίμ

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Ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διήμερη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, βρέθηκε και στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στην Αθωνική Πολιτεία, 12 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία του εκεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έφτασε στο Άγιο Όρος την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ενώ κατά την παραμονή του επισκέφθηκε μονές και προσκυνήματα.

Στο Βατοπαίδι τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Γέροντας Εφραίμ, και μέλη της αδελφότητας.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως συνοδευόταν από τον πρώην διοικητή του Αγίου Όρους Κωστή Δήμτσα, ενώ είχε συνομιλία με τον Γέροντα Εφραίμ για ζητήματα που αφορούν στην Αθωνική Πολιτεία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παραμονή του στο Άγιο Όρος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Σιμωνόπετρα.