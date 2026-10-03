Η Realnews αυτής της Κυριακής (4/10/2026)

Με τίτλο: «Ολοι στην ”πρίζα” για το καλώδιο!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η Αγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκωσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την «τουρκική θάλασσα» και το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» ανησυχούν και το Ισραήλ.

– Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα.

– Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

– Τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της «R» για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος η τιμή του να πέσει στο 1,40 ευρώ. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα οφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τι ζητά η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες. Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. στις 15 Οκτωβρίου.

– Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκισης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός.

– Αττική Οδός: Ο δανεισμός – “μαμούθ” των 2,76 δισ. ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Τον Οκτώβριο του 2024 παραχωρήθηκε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έναντι 3,27 δισ. ευρώ με ισχυρή τραπεζική χρηματοδότηση. Εκτοτε οι δύο εταιρείες του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψαν ετήσιες ζημιές άνω των 49,56 εκατ. ευρώ.

– Πολεοδομία Μυκόνου: Καταπατητές 5 αστέρων! 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το ΣτΕ το 2015! Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

– Φρίκη στο Λαύριο: «Δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου». Τέσσερις φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν η 32χρονη τον δράστη που εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι της μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της.