Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman

Η Βερόνικα χρησιμοποιεί την πένα -ή μάλλον το πληκτρολόγιό της- για να βοηθάει τους συνανθρώπους της. Αναλαμβάνει από διαφημιστικά κείμενα για τοπικές επιχειρήσεις μέχρι ερωτικά γράμματα για ραγισμένες καρδιές, αλλά και τη συγγραφή απομνημονευμάτων για όσους θέλουν να μοιραστούν την ιστορία τους. Η Μέιβ Γουίνσλοου ανήκει ακριβώς σε αυτή την τελευταία κατηγορία. Σύζυγος ενός διάσημου καλλιτέχνη που είναι υποψήφιος για ένα σημαντικό βραβείο, η Μέιβ βιάζεται να εκδώσει τα απομνημονεύματά της πριν από την τελετή απονομής. Ένα βιβλίο που υπόσχεται ένα σοκαριστικό, ανατρεπτικό φινάλε. Παραδίδει όλες τις σημειώσεις της στη Βερόνικα, εκτός από τις τελευταίες σελίδες. Εκεί κρύβεται μια τεράστια έκπληξη, την οποία αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει. Όταν η Μέιβ βρίσκεται νεκρή στη βάση της σκάλας του σπιτιού της, τα πάντα δείχνουν πως πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα. Η Βερόνικα, ωστόσο, δεν πείθεται. Μήπως κάποιος το σκηνοθέτησε; Μήπως η Μέιβ δολοφονήθηκε για να μη μιλήσει ποτέ; Υπάρχει περίπτωση οι τελευταίες σελίδες των σημειώσεων να κρύβουν το μυστικό της ανατροπής, αλλά και την ταυτότητα του δολοφόνου; Πλέον, είναι στο χέρι της Βερόνικα να λύσει τον γρίφο και να γράψει την πραγματική ιστορία.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews