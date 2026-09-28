Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (28/9) – Συνεχίζεται η δράση στο Nations League

Οι αγώνες για το Nations League ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Οι αγώνες για το Nations League ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00: Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα | Magenta Sport 6 (ATP 250)

14:00: Ουμπέρ Χούρκατς – Ντένις Σαποβάλοφ | Magenta Sport 6 (ATP 250)

16:00: Athens Kallithea FC – Αστέρας Άκτωρ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ (Superbet League 2)

16:00: Μαρκό – Πανθρακικός | Superbet YouTube Channel (Superbet League 2)

17:00: Αθηναϊκός – Μέχελεν | Novasports 5HD (Athens Cup 2026)

19:00: Λετονία – Κύπρος | Novasports Start (UEFA Nations League 2026-27)

19:00: Αρμενία – Μαυροβούνιο | Novasports 3HD (UEFA Nations League)

19:00: Γεωργία – Ουκρανία | Novasports 2HD (UEFA Nations League)

19:00: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ (Handball Premier)

21:00: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ (Futsal Super League)

21:45: Βέλγιο – Γαλλία | Novasports Prime (UEFA Nations League)

21:45: Ρουμανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Novasports Start (UEFA Nations League)

21:45: Σουηδία – Πολωνία | Novasports 4HD (UEFA Nations League)

21:45: Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία | Novasports 3HD (UEFA Nations League)

21:45: Τουρκία – Ιταλία | Novasports 2HD (UEFA Nations League)

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