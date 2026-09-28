«Έφυγε» από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική πορεία ως ηθοποιός και χορεύτρια.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Την απώλειά της γνωστοποίησε αρχικά η συνάδελφός της Μέλπω Κωστή, ενώ λίγο αργότερα ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

«Καλό ταξίδι, ακριβοθώρητη και μοναδική ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. Σε ευχαριστώ δημοσίως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες όλα αυτά τα χρόνια. Από σήμερα θα βρίσκεσαι κοντά στον λατρεμένο σου μέντορα Δημήτρη Ιβάνωφ. Συλλυπητήρια στους οικείους σου που τόσο αγαπούσες!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Προκοπίου συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού σινεμά, ξεχωρίζοντας για την παρουσία και το ταλέντο της. Η καλλιτεχνική της διαδρομή, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στον χορό, την καθιέρωσε ως μία από τις αναγνωρίσιμες γυναικείες παρουσίες της εποχής, με το έργο της να παραμένει συνδεδεμένο με τη χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.

Γεννημένη το 1939, ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και σταδιακά πέρασε στον κινηματογράφο, όπου απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα. Ξεχώρισε για το ταλέντο, την ομορφιά και τη χάρη της, με αποτέλεσμα να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς της εποχής της. Από το 1960, όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, έως το 1972, συμμετείχε σε συνολικά 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες με πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η παρουσία της ξεχώριζε ιδιαίτερα στις ταινίες όπου απαιτούνταν χορός, καθώς εκτός από ηθοποιός υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια και σε αρκετές περιπτώσεις είχε η ίδια την επιμέλεια των χορογραφιών της. Η καριέρα της Ελένης Προκοπίου διήρκεσε περίπου μια δεκαετία, και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία. Η παρουσία της, όμως, άφησε έντονα το σημάδι της στον ελληνικό κινηματογράφο, και παραμένει αγαπητή στο κοινό για τη συμβολή της σε ταινίες που θεωρούνται κλασικές στην ελληνική φιλμογραφία.

Από χορεύτρια, πρωταγωνίστρια

Όπως αναφέρει η Φίνος Φιλμ, η Ελένη Προκοπίου, με το σημαντικό ταλέντο στον χορό, τις υποκριτικές της δυνατότητες αλλά και την εξωτική ομορφιά της, κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, παρότι επέλεξε να αποχωρήσει σχετικά νωρίς από την καλλιτεχνική ζωή.

Από την ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε μαθήματα χορού μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη Σχολή Χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, η οποία λειτουργούσε στο Ωδείο Αθηνών. Οι δύο τους, ακόμη ως παιδιά, συμμετείχαν σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα τέλη της δεκαετίας του ’50.

Στη συνέχεια δημιούργησε ένα επιτυχημένο χορευτικό δίδυμο με τον Βαγγέλη Σειληνό, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Από το 1960 έως το 1965, οι δυο τους συμμετείχαν στα χορευτικά πολλών επιθεωρήσεων της Αθήνας.

Παράλληλα, αποτέλεσε κινηματογραφικό ζευγάρι με τον Γιώργο Πάντζα, καθώς συμπρωταγωνίστησαν σε πέντε ταινίες.

Οι σπουδαιότερες κινηματογραφικές στιγμές

Η Ελένη Προκοπίου συμμετείχε σε όλα τα είδη ταινιών, από μιούζικαλ και κωμωδίες έως δράματα. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της εμφανιζόταν κυρίως ως χορεύτρια, τόσο στο θέατρο όσο και στη μεγάλη οθόνη.

Το 1963 συμμετείχε στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες», η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση. Ακολούθησε το 1964 η ταινία «Ο εμίρης και ο κακομοίρης», όπου υποδύθηκε τη Γκιουλινάρ, μία πανέμορφη ανατολίτισσα πριγκίπισσα.