Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου

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εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, Αλκίσων. Γνωρίστε την ιστορία τους.
  • Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής, καταγόμενος από το Ικόνιο, συνελήφθη και υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού.
  • Μετά την απελευθέρωσή του, κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έζησε ως αναχωρητής και έκτισε δύο Λαύρες, μία στη Φαρά και μία στην περιοχή Σουκά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, Αλκίσων

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής καταγόταν από το Ικόνιο και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270 – 275 μ.Χ.). Ήταν γνωστός για το χριστιανικό του ήθος, γι αυτό και όταν εξεδώθηκε διάταγμα κατά των Χριστιανών, ήταν από τους πρώτους που συνέλαβε ο Έπαρχος της πόλης. Υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ενώ ακόμη βρισκόταν στη φυλακή ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός δολοφονήθηκε. Ο Πρόβος που τον διαδέχθηκε στο θρόνο ακύρωσε το διάταγμα κι έτσι ο Χαρίτων αφέθηκε ελεύθερος. Αποφάσισε να καταφύγει στα Ιεροσόλυμα και να ζήσει ως αναχωρητής σε σπηλιές της περιοχής. Η φήμη του διαδόθηκε πολύ γρήγορα και ήρθαν στο πλευρό του πολλοί μαθητευόμενοι. Έτσι έκτισε στη Φαρά μεγάλη Λαύρα. Ποθώντας όμως την ερημία, αναχώρησε και πάλι για τα ενδότερα της ερήμου, όπου στην περιοχή Σουκά, έκτισε νέα Λαύρα. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του εν Κυρίω.

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