Γερμανία – Ελλάδα 0-1: Ιστορική νίκη για την γαλανόλευκη

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μια ιστορική νίκη 1-0 επί της Γερμανίας στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, χάρη σε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει τη «γαλανόλευκη» πολύ κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο του Nations League. Ουσιαστικά, η νίκη εξασφαλίζει την παρουσία της στο πρώτο pot της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

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Αθλητισμός

Γερμανία - Ελλάδα 0-1
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας.
  • Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια.
  • Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά ισχυρή θέση στον όμιλό της και ουσιαστικά εξασφαλίζει την παρουσία της στο πρώτο pot της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Η «γαλανόλευκη» άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων, κράτησε ανέπαφη την εστία της και πήρε ένα αποτέλεσμα που την φέρνει πολύ κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο του Nations League.

Η Γερμανία είχε την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε τις προσπάθειες των Αντεγέμι, Κόντε και Κίμιχ, διατηρώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κουρμπέλη να περνά στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Η Γερμανία συνέχισε να έχει την κατοχή, χωρίς όμως να βρίσκει τρόπο να διασπάσει την καλά οργανωμένη ελληνική άμυνα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ελλάδας ήρθε στο 67’, όταν ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα από τον Κίμιχ και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ιωαννίδη, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Επτά λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε το γκολ. Ο Παυλίδης συνεργάστηκε με τον Τζόλη, η μπάλα έφτασε στον Κουρμπέλη και ο διεθνής μέσος, μετά από προσποίηση, εκτέλεσε με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε Γερμανό αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα του Νίμπελ για το 0-1.

Η Γερμανία πίεσε μέχρι το τέλος, αλλά ο Τζολάκης είπε ξανά «όχι» στον Γκνάμπρι, ενώ η ελληνική άμυνα άντεξε στην πίεση. Η Εθνική κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε από το Άουγκσμπουργκ με μια σπουδαία νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά ισχυρή θέση στον όμιλό της και ουσιαστικά εξασφαλίζει την παρουσία της στο πρώτο pot της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

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