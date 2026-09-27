Γερμανία – Ελλάδα 0-1: Ιστορική νίκη για την γαλανόλευκη

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Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Η «γαλανόλευκη» άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων, κράτησε ανέπαφη την εστία της και πήρε ένα αποτέλεσμα που την φέρνει πολύ κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο του Nations League.

Η Γερμανία είχε την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε τις προσπάθειες των Αντεγέμι, Κόντε και Κίμιχ, διατηρώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κουρμπέλη να περνά στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Η Γερμανία συνέχισε να έχει την κατοχή, χωρίς όμως να βρίσκει τρόπο να διασπάσει την καλά οργανωμένη ελληνική άμυνα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ελλάδας ήρθε στο 67’, όταν ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα από τον Κίμιχ και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ιωαννίδη, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Επτά λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε το γκολ. Ο Παυλίδης συνεργάστηκε με τον Τζόλη, η μπάλα έφτασε στον Κουρμπέλη και ο διεθνής μέσος, μετά από προσποίηση, εκτέλεσε με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε Γερμανό αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα του Νίμπελ για το 0-1.

Η Γερμανία πίεσε μέχρι το τέλος, αλλά ο Τζολάκης είπε ξανά «όχι» στον Γκνάμπρι, ενώ η ελληνική άμυνα άντεξε στην πίεση. Η Εθνική κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε από το Άουγκσμπουργκ με μια σπουδαία νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά ισχυρή θέση στον όμιλό της και ουσιαστικά εξασφαλίζει την παρουσία της στο πρώτο pot της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.