Αιφνιδιαστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ – Στο επίκεντρο η συνάντηση με τον πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ

Στο Άμπου Ντάμπι μετέβη σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Η επίσκεψη, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως από τις δύο πλευρές, φέρεται να πραγματοποιήθηκε αυθημερόν. Μέχρι στιγμής, ούτε το γραφείο του Νετανιάχου ούτε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ έχουν προβεί σε επίσημο σχόλιο. Ωστόσο, την επίσκεψη και τη συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα τηλεοπτικά δίκτυα 12 και ΚΑΝ, καθώς και οι εφημερίδες Haaretz και Jerusalem Post.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο δημοσιεύματος της Haaretz, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΑΕ είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου, περίπου δέκα ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η προειδοποίηση δεν διαβιβάστηκε στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ή στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Νετανιάχου διέψευσε το ρεπορτάζ και απείλησε την εφημερίδα με προσφυγή στα δικαστήρια. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι φέρει την ευθύνη για τις αστοχίες των υπηρεσιών ασφαλείας που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς.

Τα ΗΑΕ απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα της Haaretz αλλά λένε ότι διατηρούν «ανοιχτές και απευθείας γραμμές επικοινωνίας» με το Ισραήλ αφότου ομαλοποίησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους, το 2020. Μια πηγή από τα ΗΑΕ είχε πει στο Reuters ότι τα Εμιράτα συζητούν θέματα ασφαλείας με άλλες χώρες μέσω των «αρμόδιων θεσμών», όχι όμως σε επίπεδο ηγετών.

Νωρίτερα φέτος, τα ΗΑΕ διέψευσαν ότι ο πρόεδρος τους συναντήθηκε με τον Νετανιάχου αφού το γραφείο του τελευταίου ανακοίνωσε τον Μάιο ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «επισκέφθηκε κρυφά» τη χώρα αυτή και συναντήθηκε με τον σεϊχη Μοχάμεντ. Μια πηγή είχε πει τότε ότι ο Νετανιάχου και ο σεΐχης Μοχάμεντ συναντήθηκαν στο Αλ Αΐν, μια όαση του Άμπου Ντάμπι στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου.