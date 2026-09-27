Γαλλία: Ο Εθνικός Συναγερμός ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 10 γερουσιαστών

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Ισχυρή ενίσχυση καταγράφει η γαλλική ακροδεξιά στη Γερουσία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του εξασφαλίζουν, για πρώτη φορά, αρκετές έδρες ώστε να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα.

Από τις συνολικά 348 έδρες της γαλλικής Γερουσίας, στις σημερινές έμμεσες εκλογές ανανεώθηκαν οι 178. Μετά τα αποτελέσματα, ο αριθμός των γερουσιαστών που προέρχονται από τον RN και το συμμαχικό του κόμμα UDR ανέρχεται συνολικά σε 14, έναντι 3 που διέθετε μέχρι σήμερα ο RN.

Ο Εθνικός Συναγερμός εξέλεξε εννέα νέους γερουσιαστές, ενώ το UDR εξέλεξε ακόμη δύο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο RN ξεπερνά το όριο των 10 εδρών στη Γερουσία, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας», ανέφερε η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του RN για την προεδρία της Γαλλίας, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η ενίσχυση στη Γερουσία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο RN έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Εθνοσυνέλευση. Στις βουλευτικές εκλογές του 2024, το κόμμα εξέλεξε 119 βουλευτές, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της γαλλικής κάτω Βουλής.

Σε αντίθεση με τις βουλευτικές εκλογές, οι γερουσιαστές στη Γαλλία δεν εκλέγονται άμεσα από το σύνολο του εκλογικού σώματος. Αναδεικνύονται από ένα σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται κυρίως από βουλευτές και τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.

Τα αποτελέσματα των γερουσιαστικών εκλογών αποτελούν, συνεπώς, μια σημαντική ένδειξη για την ενίσχυση της παρουσίας της γαλλικής ακροδεξιάς και στο τοπικό πολιτικό επίπεδο, ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.