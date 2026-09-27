Γαλλία: Ο Εθνικός Συναγερμός ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 10 γερουσιαστών

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του ενισχύουν σημαντικά τη δύναμή τους στη γαλλική Γερουσία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά αρκετές έδρες για να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Μετά τις έμμεσες εκλογές, ο αριθμός των γερουσιαστών του RN και του UDR ανέρχεται συνολικά σε 14, ξεπερνώντας το όριο των 10 εδρών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της γαλλικής ακροδεξιάς και σε τοπικό πολιτικό επίπεδο, προσθέτοντας στην ήδη ισχυρή παρουσία του κόμματος στην Εθνοσυνέλευση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή ενίσχυση καταγράφει η γαλλική ακροδεξιά στη Γερουσία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός (RN) και οι σύμμαχοί του εξασφαλίζουν 14 έδρες. Για πρώτη φορά, ξεπερνά το όριο των 10 γερουσιαστών, αποκτώντας τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας.
  • Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής παρουσίας του RN στην Εθνοσυνέλευση, όπου στις βουλευτικές εκλογές του 2024 αναδείχθηκε η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη. Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε πως «Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας».
  • Τα αποτελέσματα των γερουσιαστικών εκλογών, που αναδεικνύουν γερουσιαστές μέσω σώματος εκλεκτόρων, αποτελούν σημαντική ένδειξη για την ενίσχυση της γαλλικής ακροδεξιάς και στο τοπικό πολιτικό επίπεδο, ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρή ενίσχυση καταγράφει η γαλλική ακροδεξιά στη Γερουσία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του εξασφαλίζουν, για πρώτη φορά, αρκετές έδρες ώστε να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα.

Από τις συνολικά 348 έδρες της γαλλικής Γερουσίας, στις σημερινές έμμεσες εκλογές ανανεώθηκαν οι 178. Μετά τα αποτελέσματα, ο αριθμός των γερουσιαστών που προέρχονται από τον RN και το συμμαχικό του κόμμα UDR ανέρχεται συνολικά σε 14, έναντι 3 που διέθετε μέχρι σήμερα ο RN.

Ο Εθνικός Συναγερμός εξέλεξε εννέα νέους γερουσιαστές, ενώ το UDR εξέλεξε ακόμη δύο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο RN ξεπερνά το όριο των 10 εδρών στη Γερουσία, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας», ανέφερε η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του RN για την προεδρία της Γαλλίας, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η ενίσχυση στη Γερουσία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο RN έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Εθνοσυνέλευση. Στις βουλευτικές εκλογές του 2024, το κόμμα εξέλεξε 119 βουλευτές, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της γαλλικής κάτω Βουλής.

Σε αντίθεση με τις βουλευτικές εκλογές, οι γερουσιαστές στη Γαλλία δεν εκλέγονται άμεσα από το σύνολο του εκλογικού σώματος. Αναδεικνύονται από ένα σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται κυρίως από βουλευτές και τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.

Τα αποτελέσματα των γερουσιαστικών εκλογών αποτελούν, συνεπώς, μια σημαντική ένδειξη για την ενίσχυση της παρουσίας της γαλλικής ακροδεξιάς και στο τοπικό πολιτικό επίπεδο, ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

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