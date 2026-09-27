Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ -«Είναι συμπαίκτης μου στο τένις»

Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία, στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Πειραιώς προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο πολιτικής συγκέντρωσης στη Νέα Ιωνία, όπου ο κ. Γεωργιάδης έδωσε το «παρών» μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη. Ο υπουργός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, καλωσόρισε τον κ. Σκουλό στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη φιλική τους σχέση, αποκαλύπτοντας πως είναι συμπαίκτες στο τένις.

«Δυστυχώς θα το παραδεχθώ δημόσια, με κερδίζει κιόλας. Δημήτρη, καλή επιτυχία! Μας έδωσες μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον κ. Σκουλό, να σχολιάζει χαμογελώντας: «Μόνο εκεί, μόνο εκεί».

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, περιέγραψε το θερμό κλίμα της εκδήλωσης, σημειώνοντας:

«Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά τη βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου, έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτιά μας (στη Β΄ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».



Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάθοδος του Δημήτρη Σκουλού στον στίβο της πολιτικής δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το όνομά του περιλαμβανόταν στα πρόσωπα, που είχαν ήδη συμφωνήσει για την στελέχωση των ψηφοδελτίων του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Σκουλός είναι ένας ένας έμπειρος φωτογράφος, o οποίος εμφανιζόταν ως μέλος της κριτικής Επιτροπής, επί σειρά ετών στην τηλεοπτική εκπομπή για την ανάδειξη μοντέλων, με τίτλο GNTM.