Φοίβος: «Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα»

Ο Φοίβος μίλησε δημόσια για την Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται» ότι τη θεωρεί τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια, σχολιάζοντας και τη συναυλία αποχαιρετισμού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Φοίβος, σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται», όπου μίλησε δημόσια για την Άννα Βίσση, λέγοντας ότι τη θεωρεί τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια.

Η παρουσιάστρια τον ρώτησε αρχικά για το τραγούδι του «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», που επέλεξε η Άννα Βίσση στην πρόσφατη συναυλία της για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι είπε ο Φοίβος για την Άννα Βίσση;

«Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό, για δύο λόγους. Και για τον Γιώργο, γιατί όταν βλέπεις τον κόσμο να τραγουδάει σε μια τέτοια στιγμή το τραγούδι του Γιώργου, μόνο να συγκινηθείς μπορείς», είπε αρχικά ο Φοίβος.

«Αλλά συγκινήθηκα πάρα πολύ και για την Άννα, για όλο αυτό που ζει. Τη γνώμη μου δεν την έχω πει δημοσίως για την Άννα, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια για μένα. Το έλεγα από μικρός, μέχρι τώρα και πολλοί πέφτανε να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτήν και για τον Νίκο, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα», είπε ο Φοίβος.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Φοίβος σχολίασε την επιτυχία της Άννας Βίσση στη συναυλία της, λέγοντας: «Και είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνουν και να πηγαίνουν στην Άννα. Νομίζω ότι είναι η Άννα και οι Metallica!».

Γιατί δεν θέλει να δώσει τραγούδι στην Άννα Βίσση

Ο θαυμασμός του Φοίβου για την Άννα Βίσση δεν σημαίνει, πάντως, ότι ο ίδιος βλέπει ως πιθανό ένα μελλοντικό τραγούδι ή μια συνεργασία μεταξύ τους.

Αντίθετα, ο μουσικοσυνθέτης θεωρεί ότι η δημιουργική σχέση που εξακολουθούν να έχουν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας δεν χρειάζεται την παρέμβαση ενός τρίτου προσώπου. «Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι», είπε ο Φοίβος και ξεκαθάρισε: «Δεν θα το σκεφτόμουν να της δώσω τραγούδι».

Ο Φοίβος στάθηκε ιδιαίτερα στη διάρκεια αυτής της σχέσης, παρά τις περιόδους δοκιμασίας που έχει περάσει. «Θαυμάζω πολύ τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον και το θαυμάζω πραγματικά», ανέφερε.

Για τον ίδιο, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να επιχειρήσει να γίνει μέρος αυτής της καλλιτεχνικής συνύπαρξης. «Δεν θέλω να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά τους», σημείωσε ο Φοίβος. Τη θέση του συνόψισε με μία χαρακτηριστική φράση: «Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις», ενώ αμέσως μετά πρόσθεσε: «Είναι βασικός κανόνας».