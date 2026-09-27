Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από τον 4ο όροφο κτιρίου – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από τον 4ο όροφο κτιρίου στην οδό Μελισσινών 4 στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Κυριακής (27/9), χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και επαναφέρει το ζήτημα της κατάστασης του συγκεκριμένου κτιρίου και της ασφάλειας στην περιοχή.

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ΜΠΑΛΚΟΝΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από τον 4ο όροφο κτιρίου επί της οδού Μελισσινών 4 στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πεζός ούτε κάποιο διερχόμενο όχημα.
  • Κάτοικοι καταγγέλλουν προβλήματα στο κτίριο, με το περιστατικό να επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας για όσους κινούνται καθημερινά στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στο Ηράκλειο, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από τον 4ο όροφο κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Μελισσινών 4, το μεσημέρι της Κυριακής (27/9).

Τα τμήματα του μπαλκονιού αποκολλήθηκαν και έπεσαν στον δρόμο, καταπλακώνοντας ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πεζός ούτε κάποιο διερχόμενο όχημα.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής στο Cretalive, το συγκεκριμένο κτίριο αντιμετωπίζει προβλήματα, με το σημερινό περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι κάτοικοι τονίζουν, επίσης, ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης που δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς η πτώση τμημάτων από τέτοιο ύψος θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Το περιστατικό επαναφέρει, παράλληλα, το ζήτημα της κατάστασης του συγκεκριμένου κτιρίου και της ασφάλειας για όσους κινούνται καθημερινά στο σημείο.

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