Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από τον 4ο όροφο κτιρίου – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

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Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στο Ηράκλειο, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από τον 4ο όροφο κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Μελισσινών 4, το μεσημέρι της Κυριακής (27/9).

Τα τμήματα του μπαλκονιού αποκολλήθηκαν και έπεσαν στον δρόμο, καταπλακώνοντας ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πεζός ούτε κάποιο διερχόμενο όχημα.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής στο Cretalive, το συγκεκριμένο κτίριο αντιμετωπίζει προβλήματα, με το σημερινό περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι κάτοικοι τονίζουν, επίσης, ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης που δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς η πτώση τμημάτων από τέτοιο ύψος θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Το περιστατικό επαναφέρει, παράλληλα, το ζήτημα της κατάστασης του συγκεκριμένου κτιρίου και της ασφάλειας για όσους κινούνται καθημερινά στο σημείο.