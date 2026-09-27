«Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας» απαντούν οι εκπαιδευτικοί στη δωρεά Κασιδιάρη σε δημοτικό στα Μέγαρα – Το «ευχαριστώ» του Συλλόγου Γονέων που προκάλεσε οργή

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Σάλος έχει ξεσπάσει στα Μέγαρα, έπειτα από την αποκάλυψη ότι ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και πρόσφατα αποφυλακισθείς Ηλίας Κασιδιάρης, προχώρησε σε χρηματική δωρεά προς τον Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, της πόλης. Η χορηγία αφορούσε την κάλυψη αναγκών του κτιρίου και συγκεκριμένα την επισκευή της στέγης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου, ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα… δημόσιο ευχαριστήριο προς τον Ηλία Κασιδιάρη για την οικονομική του προσφορά.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε άμεσα θύελλα αντιδράσεων, με αποτέλεσμα η ανάρτηση να διαγραφεί λίγο αργότερα. Ωστόσο, το σχετικό στιγμιότυπο, που ακολουθεί παρακάτω, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

«Να πεταχτούν στα σκουπίδια οι ματωμένες χορηγίες»

Άμεση και οργισμένη ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης». Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο σύλλογος απέστειλε στο thriassio.gr σκληρή ανακοίνωση με κεντρικό σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας».

«Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας»

Οι εκπαιδευτικοί καλούν τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την επισκευή της στέγης, τονίζοντας ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολικά κτίρια σε απαράδεκτη κατάσταση και ταυτόχρονα, «στρώνει το έδαφος», για τη δράση τέτοιων ομάδων.

«Η δήθεν προσφορά για το 1ο Δ.Σ. Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, ξεκαθαρίζει πως αρνείται κάθε χορηγία που προέρχεται από τον συγκεκριμένο χώρο, ζητώντας από τους γονείς και τον λαό της περιοχής να διεκδικήσουν την πλήρη και αποκλειστική κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, από τον Δήμο και το Κράτος.

Η πλήρης ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!»

«Δήμος και ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβουν ΤΩΡΑ τις ευθύνες τους για την επισκευή των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τη μη συντήρηση της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων!

Πετάμε στα σκουπίδια τις «ματωμένες» χορηγίες – δόλωμα δήθεν για την επισκευή στέγης, του ναζιστή εγκληματία Η. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δήθεν «προσφορά» για το 1ο ΔΣ Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο! Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε! Ποτέ και πουθενά δεν θα έχει!

Γι’ αυτό αρνούμαστε κάθε χορηγία, βαμμένη με το αίμα αγωνιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για μισθούς, ζωή, μόρφωση για όλους! Για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους από τους πολέμους! Γιατί απέναντι σε αυτούς στρέφονται οι φασίστες!

Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και οι Δήμοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας, που οδηγεί στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της περιοχής μας!

Έχουν ευθύνη που αντί να ακούσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τις διεκδικήσεις τους, αντί να πάρουν μέτρα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επιλέγουν να δίνουν λεφτά για νατοϊκούς εξοπλισμούς, να αναβαθμίζουν υποδομές της περιοχής για τις ανάγκες του πολέμου!

Έτσι, στρώνουν το έδαφος και για τη δράση αυτών των ομάδων! Και ταυτόχρονα η – για μια ακόμα φορά συστημική – στάση των φασιστών απαλλάσσει την κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και το Δήμο από την ευθύνη να λύσουν τα προβλήματα!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ», καλεί τους γονείς και το λαό της περιοχής να διεκδικήσουμε άμεσα την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων!

Διεκδικούμε την άμεση επισκευή της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου! Έλεγχος και επισκευή όλων των σχολείων ώστε να μπαίνουν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια»!